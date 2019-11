Robô criado pelo MIT joga futebol e dá mortal

São Paulo – Não é novidade que robôs estão, cada vez mais, próximos de imitar as habilidades de seres humanos. Agora, robôs conseguem jogar até futebol. Estudantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ou MIT, nos Estados Unidos, testaram se o robô Mini Cheetah conseguiria realizar atividades físicas muito comuns para os seres humanos, como jogar futebol. Talvez o próximo Messi seja, na verdade, feito de metal.

Sucessor dos robôs Cheetah, o Mini Cheetah pesa menos de 9 quilogramas, é do tamanho de um cachorro médio e foi divulgado pela primeira vez em março de 2019, onde os pesquisadores demonstraram que ele era capaz de dar um mortal de 360 graus, sem que perca estrutura ou seja danificado.

Além disso, o pequeno robô consegue correr cerca de duas vezes mais rápido do que a velocidade de uma pessoa normal, chegando a 8 quilômetros por hora. Benjamin Katz, técnico do Departamento de Engenharia Mecânica do MIT, comentou que o equilíbrio do Mini Cheetah é sua principal característica:

“Quando está em execução, seus pés ficam no chão por cerca de 150 milissegundos por vez, durante os quais um computador diz para aumentar a força no pé, depois muda para equilibrar e diminui essa força rapidamente para elevar acima”, disse Katz.

Confira, abaixo, o vídeo divulgado pelo MIT onde os desenvolvedores testam os robôs: