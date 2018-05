Robô corre, sobe escadas e dá salto mortal em vídeo

São Paulo — O robô Atlas, que já havia chamado a atenção há dois anos por correr como um humano, com manipulação remota, teve uma nova geração ainda mais sofisticada apresentada hoje. Marc Raibert, fundador da empresa Boston Dynamics – que já foi da Alphabet, controladora do Google, e atualmente é da japonesa SoftBank – apresentou hoje a evolução do robô, agora capaz de correr sozinho.

“O Atlas reúne engenharia mecânica sofisticada com software de controle e percepção”, explicou Raibert no evento TechCrunch’s TC Sessions, na universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Com um sistema de visão para localizar objetos, movimentar os pés e manter o equilíbrio, a máquina consegue, inclusive, subir escadas e dar saltos mortais. Veja o vídeo: