Robô com inteligência artificial apresentará noticiário na TV chinesa

Pequim – Um robô dotado de inteligência artificial foi contratado para apresentar um programa de notícias em um canal da televisão da China, anunciou nesta quinta-feira a própria emissora.

Chao Neng Xiao Bai vai interagir com apresentadores humanos e analisará dados no jornal, que será exibido no “Nanning TV”, um canal de Guangxi. De acordo com os desenvolvedores, o robô pode funcionar por até 12 horas, precisa de quatro para carregar e vai fazer a sua estreia no próximo dia 6, tanto no canal convencional quanto no aplicativo.

A China é um dos países líderes em pesquisa de inteligência artificial e robótica. Robôs chineses já são empregados no país para tarefas até agora pouco convencionais para estas máquinas, como a redação de notícias, a composição de poemas e o cuidado de pessoas.