Rival do PowerPoint, Prezi cria função de apresentação de vídeo ao vivo

São Paulo – Fundada em 2009, a Prezi é uma startup americana, baseada em São Francisco, Califórnia, que oferece uma plataforma online de produtividade para tornar apresentações mais interativas do que palestras feitas apenas com o apoio de slides no PowerPoint. Nesta semana, a companhia dá mais um passo para ser inovadora no campo das apresentações. Chega ao mercado o Prezi Video, uma solução que permite realizar transmissões ao vivo via internet – para participantes específicos – com a sobreposição de fotos, infográficos ou textos sobre a imagem do rosto do apresentador.

A função é paga e custa 24 dólares ao ano. O usuário tem direito a realizar uma apresentação gratuitamente. Os vídeos feitos com essa ferramenta podem tanto ser apenas transmitidos como gravados e salvos no computador.

Peter Arvai, cofundador e presidente da Prezi, disse, em entrevista a EXAME, que o motivo do lançamento é que, em apresentações feitas em videoconferências, muitas pessoas param de prestar atenção no apresentador quando a imagem de seu rosto some na tela para dar lugar ao compartilhamento de um slide.

“O recurso trazido pelo Prezi Vídeo é algo que apresentadores do tempo da TV já têm há muitos anos. Agora, você pode ter acesso a essa funcionalidade sem precisar da estrutura de um estúdio”, disse Arvai.

Os vídeos gravados com contas gratuitas no Prezi Video, como acontece com as apresentações feitas com a solução da Prezi que rivaliza diretamente com o PowerPoint, ficam disponíveis na internet e qualquer pessoa pode encontrá-lo por meio de uma pesquisa. É como o YouTube. Os vídeos privados são limitados. O primeiro deles é grátis, mas os demais só podem ser salvos de forma privada se o usuário se tornar assinante do serviço.

O Prezi Video funciona apenas em computadores, tanto via site quanto via aplicativos disponíveis para os sistemas operacionais Windows e Mac OS.

O número de usuários da Prezi no mundo atualmente é de 100 milhões pessoas. No Brasil, a startup tem 4 milhões de usuários e é um dos seus principais mercados. Desde que foi fundada, a startup arrecadou mais de 70 milhões de dólares em investimentos de venture capital.

Veja, no vídeo de divulgação abaixo, como funciona o Prezi Video.