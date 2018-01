Rival do Nubank coloca jogo dentro de app de cartão de crédito

São Paulo – Rival do Nubank, a fintech do segmento de cartões de crédito Trigg colocou um jogo dentro do seu aplicativo para smartphones Android e iPhone. Somente clientes da empresa podem jogar.

O game é simples e segue o modelo de títulos populares em lojas de apps. O objetivo é pegar o máximo de ícones de cartões sem cair de cima dos prédios do cenário do jogo.

“Por enquanto temos o ranking no aplicativo, onde os jogadores acompanham a evolução de cada um, mas a ideia é usar esse ranking para algumas ações, envio de cashback e premiações, que devemos lançar em breve”, disse, em nota ao Site EXAME, Marcela Miranda, fundadora da Trigg.

Com um cartão de crédito Visa internacional, a proposta da empresa é distinta do Nubank, apesar do foco em seu aplicativo. Há cobrança de anuidade, mas também há cashback como benefício, em vez de acúmulo de pontos no cartão para troca para brindes ou milhas de companhias aéreas. Basicamente, a empresa paga você paga usar o cartão–desde que o valor gasto seja, relativamente, alto. A empresa também possui uma pulseira de pagamentos para que você possa deixar sua carteira em casa, se quiser.