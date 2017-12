Rival da Netflix ganhou mais de 13 mil horas de conteúdo em 2017

São Paulo – Rival da Netflix, o Looke ganhou 13,7 mil horas de conteúdo em 2017.

A empresa trabalha com mais modelos do que a concorrente. Ela oferece assinatura, compra e aluguel de filmes e séries.

Atualmente, a plataforma, que tem apps para smartphones e Smart TVs, oferece acesso a 6.575 filmes e 546 temporadas de séries. Os assinantes do serviço têm acesso a 2.100 horas de conteúdos de 940 obras, como Contatos de 4ª Grau, Azul É a Cor Mais Quente e Terapia do Sexo. No campo das séries, a assinatura oferece 96 novas temporadas de nomes como Doctor Who, The Musketeers, The Librarians e Upper Middle Bogan, da BBC e ABC Austrália.

A versão do site para crianças, chamada Looke Kids, recebeu 998 episódios e 75 filmes infantis Alguns exemplos são Galinha Pintadinha, Turma da Mônica, Patati e Patata, Bob Zoom, Peixonautas e Banana de Pijamas.

Mais 1.000 títulos estão em fase de aprovação para a plataforma.