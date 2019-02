Rival brasileiro da Netflix ganha aplicativo para Apple TV

São Paulo – O Looke, rival brasileiro da Netflix, lança nesta sexta-feira (15) o seu primeiro aplicativo para Apple TV, o dispositivo que leva às TVs todo o acervo de conteúdo de aplicativos, filmes e música do iTunes.

O aplicativo permite que os assinantes do serviço de transmissão online de filmes e séries assistam aos vídeos a partir do aparelho da Apple. No entanto, transações e assinaturas devem ser efetuadas pelo site ou pelos aplicativos para smartphones Android e iPhones do Looke.

Além de ter acesso ao acervo online da empresa por assinatura, os usuários do Looke também podem comprar conteúdos individualmente, como acontece no iTunes ou no Google Play filmes. São 14 mil vídeos no catálogo da empresa.

Luiz Bannitz, diretor de conteúdo e novos negócios do Looke, afirma, em nota, que a chegada à Apple TV representa a consolidação da estratégia da companhia de oferecer acesso ao serviço por diversos caminhos.

O aplicativo já está disponível para download. Os rivais Netflix e Amazon Prime Video também contam com apps para Apple TV.