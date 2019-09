Review: RU7100 é boa opção de primeira TV 4K

São Paulo — Quem procura uma TV com resolução 4K (quatro vezes mais do que o padrão Full HD) vai se deparar com a RU7100, da Samsung. O modelo está entre os mais acessíveis do mercado brasileiro. Ele tem o sistema operacional Tizen, que oferece fácil acesso a aplicativos de serviços de transmissão online, como Netflix, Amazon Prime Video, Telecine, YouTube e Apple TV. O diferencial do aparelho é a conexão Bluetooth, que permite o uso de fones de ouvido sem fio para que você possa assistir aos seus programas favoritos sem incomodar mais ninguém com o som. Leia o review da RU7100 a seguir.

Design

O visual da RU7100 é simples. As bordas ao redor da tela são finas, com acabamento em plástico. Os pés de sustentação do produto têm design em formato da “V” e precisam ser parafusados na parte traseira do aparelho. O cabo de energia pode ser escondido junto a um dos pés do dispositivo para oferecer visual mais refinado ao minimizar a bagunça dos cabos.

–

O controle remoto do produto segue o padrão adotado pela Samsung em televisores nos últimos cinco anos. A mudança que esse controle traz é o acesso fácil aos aplicativos da Netflix e da Amazon Prime Video.

Imagem

A RU7100 é uma TV que usa tecnologia de retroiluminação LED em um painel de LCD. Ou seja, não se trata da tecnologia de imagem mais avançada do mercado, mas, sim, da mais adotada por fabricantes — o que reduz seu custo de produção e viabiliza preços mais baixos ao consumidor.

A tela da TV é plana. A moda de TVs com telas curvas passou e todos os modelos de entrada disponíveis no mercado têm painéis planos.

–

As cores são reproduzidas com a fidelidade inerente à iluminação LED, que pode reproduzir 16 milhões de cores.

Há, também, melhoria de brilho e contraste de imagens com a tecnologia HDR 10, que faz processamento de cenas com taxas de exposição diferentes para apresentar os melhores resultados possíveis em um painel LED.

Painéis QLED (Samsung) ou OLED (LG, Sony) seguem como os melhores para a reprodução de tons de preto e cinza.

A taxa de atualização de imagem é de 60 Hz, o que pode ser importante para quem joga videogame na TV e precisa de maior velocidade.

Conectividade

Como toda Smart TV recente da Samsung, a RU17100 é compatível com a plataforma SmartThings.

Controlada por meio de um aplicativo para smartphones Android ou iPhone, ela funciona para que você possa interagir com o televisor via Internet. Mesmo à distância você pode desligar sua TV, por exemplo.

Em celulares da Samsung, é possível espelhar a tela na televisão para ver uma galeria de fotos ou um vídeo na tela grande.

Quem possui filmes digitais comprados no iTunes pode usar o aplicativo da Apple TV, que vem instalado de fábrica no televisor da Samsung. Também há a possibilidade de transmitir vídeos por meio da tecnologia AirPlay, disponível em iPhones e iPads.

A RU7100 não vem com a assistente de voz Bixby. Se isso é um ponto importante para você, a LG tem o Google Assistente em diversos modelos de TV vendidos no Brasil.

Bluetooth

A conexão Bluetooth é um dos principais diferenciais dessa linha de entrada de televisores da Samsung.

No menu de configurações, no item referente ao áudio, você pode fazer o pareamento dos seus fones de ouvido Bluetooth com a TV.

Com isso, você pode assistir a qualquer tipo de conteúdo ouvindo tudo nos fones.

O único ponto que constatamos na nossa análise é que há um limite para o aumento de volume, um recurso de segurança para manter a saúde auditiva do usuário.

Vale a pena?

A RU7100 é uma boa opção de Smart TV com resolução 4K. Como é vendido em diferentes tamanhos, de 43 a 75 polegadas, o produto abrange uma ampla faixa de preço, indo de 1.999 a 7.999 reais. Quem nunca teve uma TV 4K pode optar por um dos modelos dessa linha. Os aparelhos oferecem boa qualidade de imagem e recursos de conectividade com produtos da Samsung ou de outras marcas.