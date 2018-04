Review: Monitor Samsung CF791 tem telona para várias abas de Chrome

São Paulo — O monitor Samsung CF791 UltraWide Curved Monitor, de 34 polegadas, é um aparelho que tem tela curva Quad HD, alto-falantes embutidos e regulagem de inclinação. Seu display tem película de pontos quânticos com uma implementação que visa a fidelidade de cores em relação ao mundo real, ao mesmo tempo em que oferece contraste superior ao encontrado em produtos com telas de retroiluminação LED convencionais.

Como tem display grande para o segmento e reúne recursos diferentes do padrão de mercado, o CF791 tem custo elevado. O preço sugerido pela fabricante para o produto é de 6.599 reais, ainda que seja possível encontrá-lo por menos nas redes de varejo online atualmente. Veja o nosso review do aparelho a seguir.

A primeira coisa que notamos ao olharmos para o CF791 é a sua tela curva. A curvatura é de 1800R, padrão dos monitores da Samsung. A proposta é de melhorar o conforto visual ao oferecer uma amplitude semelhante à do olho humano. Porém, com uma telona de 34 polegadas, é inevitável ter que virar a cabeça para olhar para diferentes pontos da interface.

Os recursos tradicionais de software estão presentes aqui neste monitor. Há o modo de filtragem de luz azul, que evita luzes que podem ser prejudiciais ao sono do usuários, bem como o modo de upscalling, que precisa ser ativado no único controle posicionado na traseira do produto para que as imagens em Full HD recebam uma melhoria para serem exibidas em Quad HD–ou em uma resolução similar a isso. Vale notar que o Quad HD é um padrão inferior ao 4K, ainda que seja superior ao Full HD.

A fidelidade de cores do CF791 foi boa em nossos testes e a taxa de contraste (3000:1) claramente se beneficia dos pontos quânticos da tela. Essa tecnologia da Samsung existe para rivalizar com o OLED da LG e da Sony. Portanto, era de se esperar que realmente os pretos ficassem mais pretos do que em telas LED comuns, nas quais a influência do painel traseiro de iluminação prejudica a qualidade da exibição dessa cor. Foi possível ver distintos nuances de preto na tela, especialmente quando as imagens em questão estão no centro.

Para produtividade, o apelo do monitor é nítido. Com 34 polegadas, há espaço para pelo menos três janelas de software (ou talvez três abas de Chrome). O ganho de agilidade para profissionais que lidam com grande volume de dados simultaneamente é um dos benefícios desse monitor.

Em termos de design, o acabamento do produto é bom, não deixa a desejar em nenhum ponto que seja crucial para a boa aparência. A montagem do aparelho é bastante simples.

Na parte de trás, encontramos portas HDMI, DisplayPort e P2, ou seja, o básico e essencial para qualquer bom monitor na atualidade.

Para gamers, esse produto pode ser interessante aos casuais. Quem leva os jogos com seriedade profissional vai precisar de um monitor com tempo de resposta de 1 ms (esse tem 4 ms) e também de compatibilidade adequada com a sua placa gráfica. O CF791 tem suporte ao FreeSync, da AMD. Ou seja, quem usa Nvidia não poderá se beneficiar da tecnologia que evita o screen tearing (imagens exibidas com problemas de renderização), ocasionada pela oscilação de velocidade de processamento e comunicação entre o chip e a tela.

Em linhas gerais, o CF791 UltraWide Curved Monitor é um ótimo monitor para conectar no seu computador ou notebook em casa ou no trabalho para ter ganhos significativos de produtividade. Também é possível jogar games com desempenho aceitável para entusiastas, especialmente para quem tem placa Radeon. O preço do monitor pode ser alto e você pode pensar, por exemplo, que uma TV 4K custa menos e pode ser melhor. Porém, os pontos quânticos fazem a diferença no quesito qualidade de imagem e chegam a tornar a tela melhor do que a de televisores 4K de entrada, que conseguimos comprar por menos de 3 mil reais. Com isso, o produto se diferencia bem das TVs e concorre com rivais como o monitor 4K OLED da LG.