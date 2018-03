Review: Monitor Samsung CF391 é bom para ver filmes e trabalhar

São Paulo – O Samsung Curved Monitor é um aparelho com tela de 32 polegadas, com resolução Full HD. Sem alto-falantes, o modelo CF391 integra a linha de entrada de produtos da marca, a Essential—que também conta com outros dispositivos, como notebooks. Nos testes do Site EXAME, constatamos que o monitor pode ser uma boa opção para quem procura display com bom tamanho e preço inferior ao de modelos 4K.

A tela tem curvatura de 1800R, como outros monitores da Samsung. De acordo com a fabricante, isso ajuda na visualização do conteúdo, pois, quando estamos posicionados a uma determinada distância, conseguimos ver o display inteiro em nosso campo de visão, incluindo os cantos. Apesar disso realmente ajudar em algumas situações, para observar detalhes nas bordas da cena exibida, é preciso fixar o olhar nelas.

Com montagem simples, o monitor tem apenas uma porta HDMI, uma DP IN e uma P2. A única cor disponível para esse modelo é a branca. Apenas outros modelos dessas linha são vendidos na cor preta.

O Curved Monitor não foi feito para gamers que procuram a melhor frequência de atualização de imagem, nem o menor tempo de resposta. Sua falta de vocação para games é reforçada pela ausência da tecnologia FreeSync, da AMD, que melhora a integração com a placa gráfica e aumenta a performance do produto para jogos. Vale notar que o modelo de 24 polegadas dessa mesma linha, chamado CF390, possui o recurso.

Com isso, o monitor é ótimo para ser usado para trabalhar ou para ver filmes em Full HD. Na primeira ativação, alguns ajustes podem ajudar a melhorar a imagem que você verá. No único botão de menu, que fica na lateral direita, na parte traseira, é interessante ligar a função chamada Samsung Upscalling, que faz uma melhoria de imagem via software. Com isso, as imagens podem ficar melhores do que como são exibidas sem o recurso ligado. Vale mudar também o tempo de resposta de “rápido” para “muito rápido”. Se mesmo sem os recursos para jogos você quiser jogar casualmente com esse monitor, você pode ativar o modo jogo, que deixa as cores mais saturadas.

Outro ponto que reforça o talento do monitor para trabalhar é o modo de descanso dos olhos. Assim como em muitos smartphones, o aparelho tem um filtro de luz azul, que busca reduzir a incidência da cor azul nos olhos humanos, algo que ajudaria a poupar a vista durante longas sessões de uso de computador.

O que realmente faz falta no Curved Monitor é um conjunto de alto-falantes. Ele poderia ser o produto que alia perfeitamente tela grande com boa resolução, ajustes úteis e preço adequado para sua categoria. Com esse ponto negativo, o consumidor é forçado a usar fones de ouvido ou uma caixa de som externa.

O Curved Monitor CF391 é um bom produto, desde que você entenda exatamente sua vocação antes de comprá-lo. Ele é bom para assistir a filmes e séries, bem como para trabalhar ou simplesmente navegar na web com uma tela grande e de boa qualidade de reprodução de cores. Os tons pretos ainda poderiam ser melhores, mas esse é justamente o ponto em que a concorrência pode atrair os consumidores. Porém, as telas OLED de outras de outras fabricantes, bem como o modelo de monitor QLED da Samsung, pesam mais no bolso do consumidor. Sendo assim, o CF391 é interessante para você que seja uma tela grande e não quer gastar muito. Ele pode ser encontrado por 1600 reais.

Prós: Tela grande, bons ajustes nos menus e preço acessível.

Contras: Faltam recursos para games e alto-falantes.

Avaliação

8.0

Ficha técnica

Samsung Essential Curved Monitor CF391