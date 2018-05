Review: Ideapad 320 tem preço atrativo, mas vale a pena?

São Paulo – O notebook Lenovo Ideapad 320 é um produto que chama a atenção de quem busca a configuração de hardware mais avançada e uma boa relação entre custo e benefício. Disponível em várias opções, com memória RAM e processador diferentes, sua versão mais sofisticada salta à vista quando o comparamos com rivais da Dell e da Samsung. Ela tem 16 GB de RAM e processador Intel Core i7, além do espaço de armazenamento de 2 terabytes. Ao notar isso, EXAME pediu o aparelho para review e o resultado você lê a seguir.

Design

O visual do Ideapad não traz surpresas. Ele tem revestimento em plástico e passa a impressão de ser resistente para o transporte diário em uma bolsa ou mochila. O posicionamento do trackpad é alinhado à esquerda, e não centralizado como em notebooks com telas menores. Ele fica logo abaixo da tecla “espaço”, mas não tão simetricamente alinhado como esperado.

–

O teclado numérico faz parte desse notebook porque há espaço de sobra no corpo do produto, que tem tela de 15,6 polegadas, com resolução Full HD. O teclado não tem retroiluminação, o que dificulta a vida de quem precisa digitar em ambientes escuros. Porém, era esperado que houve algum sacrifício para reduzir o custo de um produto de configuração avançada como esse.

–

As teclas função tem os atalhos priorizados em vez do funcionamento tradicional delas. Isso quer dizer que você pode reduzir ou aumentar o volume usando apenas as teclas F2 e F3. Por outro lado, você pode sentir falta de atalhos muito populares, como alt + F4 para fechar programas ou desligar a máquina.

O notebook está longe de ser leve como o LG Gram, que pesa menos de 1 kg. Seu peso é de 2,06 kgs. Isso é um fator que complica a mobilidade do produto. Quem precisa de um notebook para deixar na mochila vai achar o Ideapad 320 pesado, apesar de ele ter ótima configuração de hardware e versatilidade de uso.

Em termos de conexões, o aparelho tem duas portas USB 3.0, uma USB Type-C, uma HDMI, uma P2, uma SD e uma Ethernet.

Configuração

Este é o ponto de destaque do aparelho. Ele tem sistema Windows 10, processador Intel Core i7 de sétima geração, 16 gigabytes de memória RAM, 2 terabytes de armazenamento em HD e placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 940MX com 4 gigabytes de memória.

Essa combinação reúne grande parte das especificações ambicionadas atualmente, mesmo que o processador não seja de última geração–ele é do terceiro trimestre de 2016. O processador tem 2 núcleos e 4 threads e clock de 2,7 GHz.

O conjunto da obra é o que torna o Ideapad um notebook interessante para quem deseja ter uma boa máquina para jogar games casualmente na Steam ou na Origin, ao mesmo tempo em que ela pode ser usada para trabalhar com edição de planilhas, edições de imagens e até mesmo ver séries da Netflix.

E com 16 GB de RAM, você pode abrir abas no navegador Google Chrome à vontade, sem se preocupar com travamentos por falta de memória.

Bateria

Como a grande maioria dos notebooks, o Ideapad não é muito bom em autonomia de uso. Em nossos testes, conseguimos constatar uma duração de bateria de 3 horas de uso. Sua bateria de 30 Wh de duas células pode ser o motivo desse baixo tempo de uso. O rival–mais caro–LG Gram tem bateria de 72 Wh e promete autonomia de bateria de até 20 horas–ainda que o teste usado pela empresa tenha sido feito com um benchmark antigo. Quando o assunto é bateria, acontece como nos smartphones: quanto maior a capacidade, melhor.

Vale a pena?

O Ideapad é um ótimo produto para quem precisa de um notebook com boa configuração que seja versátil e que fique em casa. A portabilidade e a duração de bateria não são seus pontos fortes. Outro fator limitante para o uso fora de casa é a falta do teclado retroiluminado. Tirando esses fatores, o Ideapad é um notebook com boa relação entre custo e benefício, ao ter preço sugerido de 3.699 reais. Ele é a opção mais acessível do momento a ter memória RAM de 16 GB, o que pode ser um diferencial especialmente atrativo para quem realiza muitas atividades simultaneamente.

Avaliação

Prós: Boa relação entre custo e benefício; tela grande Full HD; boa configuração de hardware.

Contras: Pesado e grande, o que dificulta a portabilidade; teclado não tem iluminação.

8,5