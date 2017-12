Review: GamePad transforma celular Motorola em console portátil

São Paulo – O GamePad, da Motorola, faz parte da linha chamada Moto Snaps, uma série de acessórios feitos especialmente para alguns smartphones da marca, como Moto Z2 Play e Moto Z2 Force. Ele é vendido separadamente por 799 reais ou em pacotes junto com celulares.

O acessório traz uma série de botões para jogos que ficam posicionados nas extremidades do smartphone, que fica encaixado na parte central. O GamePad tem uma bateria extra de 1035 mAh para aumentar o tempo de uso possível para curtir os jogos.

Nem todos os games têm suporte para controles como esse, mas títulos importantes como Sonic 2 e Real Racing 3 podem ser jogados de maneira ainda melhor do que com os controles na tela normalmente oferecidos nos apps. Como há tantos botões no GamePad quanto em um controle de console tradicional, você pode precisar personalizar alguns comandos no menu de ajustes de cada jogo, dependendo da sua complexidade. Em títulos simples, é só plugar e jogar.

Os gatilhos do controle têm pouca profundidade e são um tanto duros de pressionar. No entanto, esses botões são pouco usados em jogos feitos para celular. Por outro lado, quem usar emuladores pode ter problemas com a usabilidade deles.

Na parte de trás, o GamePad tem uma luz bem ao estilo gamer que deixa claro para todos que o vêm que ele é um acessório para jogos.

Em linhas gerais, o GamePad é muito bom para elevar a experiência de jogos no celular. Mas vale lembrar que trata-se do seu smartphone e ele pode precisar de bateria para outras atividades durante o dia. Portanto, o melhor é usá-lo mais em casa ou em situações nas quais há uma tomada e um carregador por perto. Entre todos os Moto Snaps, o GamePad é o melhor complemento para o seu smartphone se você for entusiasta de games.