Review: Galaxy S10+ redefine padrão de alta qualidade para smartphones

São Paulo – O Galaxy S10+ é o mais novo e sofisticado smartphone Android da sul-coreana Samsung. O dispositivo conta com cinco câmeras, que ficaram mais inteligentes e capazes do que na geração passada.

Assim como em uma câmera profissional, que permite a troca de lentes, é possível alternar entre câmeras para obter imagens diferentes para cada ocasião, sejam mais amplas, tradicionais ou retratos.

Fora isso, desempenho e bateria também melhoraram consideravelmente. O aparelho ganhou até um recurso, até agora, exclusivo: o carregamento sem fio de outros dispositivos. Ele pode servir como bateria extra para os novos fones de ouvido Galaxy Buds ou até mesmo para um iPhone Xs.

Os testes de EXAME mostraram que o Galaxy S10+, o integrante mais avançado da sua linha, redefine o padrão de alta qualidade para o mercado de smartphones. Ele tem mais bateria, mais câmeras e mais poder de processamento do que os rivais. Confira a seguir o nosso review do Galaxy S10+.

Design

O design do Galaxy S10+ é a prova de que a Samsung encontrou e se mantém fiel à sua identidade visual. O aparelho segue a bela tendência iniciada no Galaxy S6 (2015), quando a sul-coreana trocou o revestimento de plástico pela combinação de vidro e metal.

–

Se a Samsung já tinha dado adeus ao botão home no Galaxy S8, agora ela se despede do sensor de impressões digitais, para desbloqueio de tela, que ficava na traseira. Não se engane: ele ainda existe, mas está integrado à tela e funciona muito bem. Após o registro da digital, basta colocar o dedo na parte inferior da tela para acessar o aparelho.

–

A tela conta também com o design chamado Infinity-O da Samsung, que consiste em uma parte frontal ocupada predominantemente pela tela, sem o entalhe – aquela barra preta com câmera e leitor de rostos – do iPhone Xs.

Além disso, o aparelho conta com algo que já desapareceu da maioria dos smartphones mais sofisticados do mercado: o conector de fones de ouvido. Apesar de a Samsung vender seus próprios fones Bluetooth, como o Gear IconX ou os novos Galaxy Buds, a sul-coreana ainda mantém o conector e dá ao consumidor, na caixa dos S10, um fone de ouvido da AKG, sua marca de áudio.

Câmera tripla

A câmera tripla do Galaxy S10+ segue uma tendência global de aumento de número de câmeras em celulares. Huawei e Nokia já contam com dispositivos cheios de câmeras para registrar imagens com mais qualidade e oferecer versatilidade na foto.

–

Assim como acontece no Galaxy A7, o S10+ tem uma câmera grande angular. Ou seja, se você tem uma GoPro, poderá aposentá-la. A captura é ampla o suficiente para fotografar alguém de corpo inteiro a dois ou três passos de distância.