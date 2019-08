Review: Galaxy A80 tem câmera giratória e tela mais ampla do mercado

São Paulo — O smartphone Galaxy A80, da Samsung, é o integrante mais sofisticado da linha Galaxy A, criada neste ano pela sul-coreana. O aparelho tem como diferencial um módulo giratório que transforma a câmera traseira na câmera frontal quando necessário. Isso traz como benefício ao usuário uma tela mais ampla do que o normal, uma vez que não existem câmera frontal fixa. O sensor de impressões digitais é acomodado embaixo da tela, o que permite um visual limpo na parte frontal. Leia nosso review do aparelho a seguir.

Design

O visual do dispositivo é seu ponto mais forte. Ele representa o resultado dos esforços das indústria de celulares em criar um aparelho com tela “infinita”. Olhando o produto de frente, tudo que se vê é a tela. Com isso, a experiência de assistir a filmes e séries ou vídeos na internet melhor do que em outros dispositivos.

–

O módulo giratório da câmera funciona bem no uso cotidiano. Ele sempre é ativado quando precisamos usar a câmera frontal. A mudança leva pouco mais de um segundo. Veja como o mecanismo funciona no breve vídeo a seguir.

Vale notar que não é recomendável forçar a ativação do módulo repetidas vezes seguidas, uma vez que ele não foi feito para isso. O acionamento deve se dar apenas quando você desejar utilizar a câmera dianteira, como quando você está com amigos e quer tirar uma selfie. Graças à câmera com lente ultrawide, como a de uma câmera GoPro, é possível conseguir um ângulo de captura de mais de 120 graus. Uma câmera comum tem cerca de 80 graus de amplitude de captura.

–

Diante do contexto atual do mercado de smartphones, a única característica que faz falta no A80 é proteção contra água. Esse é um ponto que esperamos ver na próxima geração do aparelho. Ele também é um pouco pesado, tendo 220 g, mas isso não chega a ser um problema significativo.

Câmera

A câmera tripla do Galaxy A80 pode ser confusa para quem não está acostumado com essa tendência de 2019. Nesse produto, funciona da seguinte forma: A câmera com mais resolução tem 48 megapixels e ângulo de captura de cerca de 80 graus, enquanto a outra tem 8 megapixels e mais de 120 graus de ângulo de captura. Veja dois exemplos abaixo:

–

–

A terceira câmera não pode ser usada separadamente. Trata-se de um sensor de tempo de voo (Time of Flight, em inglês). Sua função é medir rapidamente a distância dos elementos da foto em relação à(s) pessoa(s) em foco. Com isso, o aparelho pode rapidamente desfocar o fundo da cena quando é usado o modo chamado Foco Dinâmico. Ele podia ser usado em fotos desde que a Samsung colocou uma câmera dupla no Galaxy Note pela primeira vez. Agora, a função funciona também em vídeos.

Veja algumas fotos e vídeos feitos com o Galaxy A80 no Google Fotos.

Configuração

As especificações técnicas do Galaxy A80 fazem jus ao que o produto é. Ele é o mais sofisticado dos integrantes da linha intermediária de smartphones da Samsung. Logo, ele é melhor do que a média de mercado, mas ainda não tem todo o poder de fogo e recursos do Galaxy A10, o rival do iPhone XS.

O A80 tem processador Qualcomm Snapdragon 730 octa-core, 8 GB de RAM (um diferencial importante para a gestão multitarefa em um mercado com predominância de aparelhos com metade disso), tela de 6,7 polegadas com resolução de 1080 x 2400 pixels — pouco mais do que o padrão Full HD–, e 128 GB de espaço na memória. Faz falta uma entrada para cartão microSD e um conector P2 para fones de ouvido tradicionais.

Nos benchmarks, o desempenho do Galaxy A80 foi acima da média em razão da sua memória RAM de 8 GB. Confira os resultados obtidos em aplicativos de benchmarks durante os nossos testes a seguir.

Benchmark Galaxy A80 Motorola One Vision Galaxy A50 AnTuTu 206782 143825 148587 Geekbench 4 6134 5059 5393

Bateria

A bateria do Galaxy A80 é um ponto que pode melhorar. A bateria tem capacidade de 3.700 mAh e um carregador veloz de 25 watts, o que ajuda a minimizar a duração de bateria sob uso intenso, que é de seis horas, segundo testes de EXAME. O teste é feito com reprodução contínua de vídeos com Wi-Fi e Bluetooth ativos, e brilho de tela no máximo. O valor está abaixo de outros modelos, como o Galaxy A50 ou o Motorola One Vision. Ainda assim, sob uso moderado, o produto pode aguentar um dia todo de uso graças ao processador da Qualcomm que economiza a energia em momentos de pausa.

Vale a pena?

O Galaxy A80 é voltado para o público que deseja ter boas câmeras e uma tela ampla. Nesses pontos, na sua categoria intermediária-avançada, ele é imbatível. A câmera giratória traz uma inovação evidente ao mercado de celulares brasileiro. No entanto, quem escolher o aparelho deve ter consigo uma bateria portátil ou o carregador oficial do produto. Desse modo, será possível tirar pleno proveito do smartphone. No Galaxy A80, os prós vencem os contras e o produto vale o seu dinheiro, se ele for a sua escolha.