Review: Fones sem fio Powerbeats Pro foram feitos para atletas

São Paulo – Você pratica exercícios físicos ouvindo música? O Powerbeats Pro, da Beats, foi criado para acompanhar você em atividades como corrida de rua, treino em academia ou ao ar livre. Seu diferencial é o design, que envolve as orelhas do usuário sem cobri-las por completo, como fazem fones de ouvido over-the-ear, como o Beats Studio. Compatível com smartphones com sistema operacional Android e iPhones, será que o Powerbeats Pro é bom? EXAME testou o produto. Leia o review a seguir.

Design e usabilidade

O visual do Powerbeats Pro segue o padrão visto em outros modelos desenhados para atletas. Ele fica preso atrás da orelha do usuário, e tem um fone intra-auricular. Há controles para aumentar ou diminuir o volume, bem como para iniciar a reprodução e trocar de música nos dois fones. Isso permite que o usuário use só um deles e, mesmo assim, tenha acesso completo a todos os recursos necessários para comandar o seu aplicativo musical.

Os fones ficam bem presos às orelhas do usuário. Com isso, eles atendem bem à proposta de serem usados para fazer exercícios físicos, sejam intensos ou moderados. Eles são resistentes à água e suor, como seria de se esperar de um produto voltado à atividade física.

A caixa que acomoda os fones para que você não os perca é também a que permite o carregamento da bateria deles. O padrão de conexão é o Lightning, o mesmo usado no iPhone. Essa caixa, porém, é grande para ser transportada no bolso da calça. A solução é levá-la na mochila ou na bolsa. Por outro lado, o acabamento da caixa é refinado. E caixa também serve de bateria portátil para os fones, uma vez que ela possui uma bateria interna que recarrega o Powerbeats Pro.

Toda vez que você tira os fones das orelhas, mesmo que não os guarde na caixa, eles param de tocar, o que é um ponto positivo e oferece uma comodidade para o uso diário. Para retomar a reprodução, basta tocar no botão com o logotipo da Beats.

Quem usar o Powerbeats Pro junto a um iPhone poderá ativar a assistente de voz Siri dizendo “E aí, Siri”, assim como acontece com os fones de ouvido AirPods, que são da própria Apple. Nos celulares com sistema operacional Android, é possível ativar o Google Assistente, parecido com a Siri. Com isso, a experiência de uso dos fones é bastante similar nos dois sistemas operacionais mais populares em smartphone, o Android e o iOS.

Uma das únicas coisas que fazem falta ao Powerbeats Pro é a tecnologia de cancelamento de ruído. Com isso, em ambientes com barulho, será preciso aumentar o volume do áudio. Porém, faz sentido que um produto que pode ser usado para exercícios físicos ao ar livre, como em uma corrida na rua, não tenha tal característica.

A experiência sonora de usar o Powerbeats Pro é parecida com a de usar AirPods ou Galaxy Buds, da Samsung. A diferença é que o produto se mantém fiel à tradição da Beats de oferecer fones com melhor reprodução de frequências graves do que a média dos seus rivais. Por isso, se você ouve heavy metal ou hip hop enquanto está se exercitando, esse modelo da Beats é uma boa pedida.

Vale a pena?

O Powerbeats Pro é um excelente produto para quem deseja ter fones de qualidade para praticar atividades físicas regularmente. A bateria do produto dura oito horas com uma carga, tempo mais do que o suficiente para terminar sua série na academia ou mesmo sua maratona. Em termos de qualidade sonora, destaque vai para a qualidade de reprodução de sons graves. O porém é que o peso da marca ainda impacta o preço dos produtos da Beats, no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, eles saem por 250 dólares, mais caros do que os AirPods de 200 dólares. No Brasil, o preço sugerido é de 2.150 reais. Com isso, quem considera comprar o produto precisa conhecer bem todas as suas características antes de decidir que ele é o mais indicado para seu tipo de uso.