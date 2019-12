Review: Echo Show 5 leva assistente voz Alexa para sua casa com tela

São Paulo – O Echo Show 5 é um aparelho da Amazon que traz a assistente de voz Alexa. Enquanto os demais produtos da linha Echo são caixas de som, esse dispositivo se diferencia por contar com uma tela para exibição de conteúdo. O preço sugerido do aparelho é de 599 reais. Confira o review a seguir.

Design e usabilidade

Com tela de 5,5 polegadas, Echo Show 5 pode ser usado para ver vídeos do YouTube ou do Amazon Prime Video, serviço concorrente da Netflix. O display também pode ser usado para acompanhar a letra de uma música que o usuário pedir para a Alexa reproduzir. As canções podem ser tocadas a partir do serviço Prime Music ou Music Unlimited, rivais do Spotify.

Uma das funções mais interessantes e alinhadas ao negócio primário da Amazon, a venda de livros via internet, é a possibilidade de reproduzir livros digitais comprados no aplicativo para celular do Kindle. Os livros são lidos pela Alexa em voz alta, como se fossem audiolivros. Isso atende a um setor que a Amazon não entrou oficialmente no Brasil. Nos Estados Unidos e em outros países, a companhia oferece a assinatura do serviço chamado Audible, que dá acesso a um acervo de audiolivros. Os brasileiros podem até assinar tal serviço, mas precisam pagar pela assinatura em dólar.

Os comandos de voz que você pode dar para a Alexa são variados. É possível programar alarmes, aumentar ou reduzir o volume, iniciar a reprodução de vídeos e músicas, pedir para ouvir as notícias do dia ou fazer perguntas genéricas, como qual é a artista favorita da Alexa. Essencialmente, ela funciona como o Google Assistente nesse ponto de usabilidade. Um fato interessante é que a Alexa pode compreender comandos de voz que você der a ela sussurrando, o que pode ser útil para não acordar outras pessoas na casa.

Conectividade

A Alexa que vem no Echo Show 5 é capaz de controlar outros eletrônicos conectados, desde que eles estejam devidamente pareados. Um exemplo é a lâmpada conectada, vendida por marcas como Philips e Positivo. Com isso, a proposta da Alexa é ser uma assistente de voz que compreende comandos dados em linguagem natural – como falamos normalmente – e que pode controlar aparelhos de uma casa high-tech. Quanto mais produtos compatíveis, maior será o poder da Alexa. Quando você estiver fora, é possível usar o aplicativo da Alexa para celular Android ou iPhone para dar comandos aos seus dispositivos em casa.

Conclusão

O Echo Show 5, equipado com a Alexa, é o dispositivo mais completo da Amazon vendido no mercado brasileiro. O Echo Dot e o Echo 2019 são produtos voltados exclusivamente para áudio, enquanto o Show 5 tem a tela que lhe dá maior versatilidade. Com isso, o produto pode ser a melhor escolha para quem deseja ter uma experiência de uso completa com a assistente de voz da Amazon. O produto se diferencia não só entre os produtos da linha Echo, mas no mercado de assistentes como um todo no mercado brasileiro. O rival Google Nest Mini, vendido oficialmente no Brasil, não tem tela e seria mais comparável ao Echo Dot. Com isso, no contexto atual do mercado, o Echo Show 5 é a opção mais completa do mercado nacional. Com bom funcionamento, o produto pode ser uma boa escolha como primeiro dispositivo dedicado a uma assistente de voz para a sua casa.