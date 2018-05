Review: Drone Mavic Pro filma em 4K e é voltado para uso profissional

São Paulo – O DJI Mavic Pro é um drone feito para entusiastas e para profissionais de foto e vídeo. O produto tem câmera que filma em resolução 4K (quatro vezes o padrão Full HD) e fotografa em 12 megapixels. A câmera fica estabilizada em um gimbal de três eixos e a velocidade máxima do drone é de 65 kmh. O preço praticado pelo varejo online atualmente é de 5 mil reais. Veja nossas impressões a seguir.

Review

O processo inicial de configuração do DJI Mavic Pro é confuso para quem nunca teve contato com um drone antes. Você precisa baixar um aplicativo (DJI Go 4) e criar uma conta para então acoplar o seu smartphone, Android ou iPhone, ao controle. Para ligar o controle e o drone, o procedimento é o mesmo, apesar de pouco óbvio. É preciso pressionar uma vez rapidamente o botão de liga/desliga nos aparelhos e depois uma segunda vez, mais longa, até que você veja que tudo está ligado e funcionando. O pareamento entre o drone e o smartphone acontece de forma rápida.

Se você estiver em uma empresa ou em algum lugar em que existam muitos computadores por perto, provavelmente você não conseguirá calibrar o Mavic Pro corretamente. Isso pode gerar problemas de estabilidade durante o voo, o que é perigoso. Você vai precisar estar em um ambiente livre da interferência de imãs e terá que ficar girando o drone manualmente para que a calibração ocorra. Feito isso, você está pronto para realizar o seu voo.

Basta tocar no botão de decolagem e o drone sai do chão rapidamente. É preciso ter um espaço livre de 1,2 m acima do drone para que tudo ocorra como esperado. Uma vez no ar, basta se acostumar com os controles para movimentá-lo. Botões na parte traseira do controle permitem que você aponte a câmera para baixo ou para frente. As imagens gravadas ficam bem estáveis por causa do gimbal de 3 pontos que sustenta a câmera 4K, que filma a 30 fps. Em Full HD, o número de quadros por segundo sobe para 96.

O Mavic Pro também tem um recurso que faz com que ele siga o sinal do controle e acompanhe o trajeto do operador. Isso pode ser usado para fazer imagens para redes sociais, mas não é uma função crucial do produto.

Bateria

Como na maioria dos drones, a autonomia de voo é baixa. A duração de bateria estimada pela DJI é de até 27 minutos de uso, mas conseguimos apenas cerca de 20 minutos em nossos testes. Condições de vento podem influenciar e fazer com que ele gaste mais bateria do que o normal.

Vale a pena?

Caro, o DJI Mavic Pro é um produto de nicho. Especialmente profissionais de audiovisual irão se beneficiar do aparelho, seja por puro entretenimento ou por trabalho de verdade. O preço sugerido do aparelho é de cerca de 5 mil reais, mas quem pretende usá-lo muito precisará de uma bateria adicional.

Teste em vídeo