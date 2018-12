Review: Com três câmeras, Galaxy A7 2018 tira retratos e fotos à la GoPro

São Paulo – O smartphone Samsung Galaxy A7 2018 se posiciona como o integrante de maior escalão em sua linha de produto, logo abaixo do Galaxy S9 e acima de qualquer Galaxy J. O aparelho chega com uma novidade importante para fotos: três câmeras na parte traseira. Uma delas tem uma lente grande angular, o que permite ao usuário tirar fotos parecidas com as de uma câmera GoPro. O celular não chega a substituir essa pequena câmera, devido à sua vocação para filmagem e fotografia de esportes radicais, mas oferece uma boa opção para viajantes que costumam fotografar paisagens ou até mesmo tirar selfies que capturem a área ao redor. O preço sugerido do smartphone, que usa sistema Android 8.0 Oreo, é de 2.199 reais (64 GB) ou de 2.499 reais (128 GB). Leia o review a seguir.

O visual do Galaxy A7 2018 se destaca pela sua cor azul, uma das opções em que ele é vendido. As câmeras traseiras são alinhadas verticalmente, como a maioria dos celulares com mais de uma câmera lançados neste ano, e o flash fica logo abaixo delas, fora do conjunto preto. Há um alto-falante na parte inferior do produto e outro, claro, onde ouvimos os telefonemas, na parte superior frontal. Quem se preocupa com o sumiço dos conectores P2 pode ficar tranquilo com esse produto, o conector fica na parte inferior do aparelho.

Algo incomum, considerando os smartphones lançados neste ano, é o conector de energia/dados microUSB. Todos os dispositivos premium da Samsung já usam o USB Type-C e até alguns da gama intermediária-avançada. Isso não chega a ser um defeito, mas apenas uma comodidade a menos para o consumidor. Por outro lado, se você não tem o hábito de transferir dados para o computador–quando a diferença dos conectores é efetivamente sentida, em razão da maior velocidade do USB Type-C–, você talvez nem se importe com esse detalhe.

Câmeras

As câmeras traseiras do Galaxy A7 2018 são de 5, 8 e 24 megapixels. O que todas elas fazem? Por que um smartphone precisa de três câmeras? Essas são perguntas que o consumidor pode se fazer ao se deparar com o aparelho. Todas as câmeras têm suas respectivas funções. Começando pela que é diferente, a grande angular é a de 8 megapixels. Ela registra uma área ampla. Ao alterar entre as câmeras, o usuário pode ver, nitidamente, a diferença do que será ou não enquadrado. Nesse modo, não é possível usar o flash. Portanto, é recomendável usá-lo apenas em ambientes iluminados com luz natural ou com forte luz artificial.

A câmera de 24 megapixels é a que pode ser chamada de “normal”. Ela é a que você deve usar para fotos em ambientes mal iluminados. Não tem nada a ver com a maior quantidade de megapixels, mas com a abertura. Ela tem f/1.7, enquanto a outra tem f/2.4. Ao contrário do que pode parecer, nesse caso, quanto menor a abertura, maior a captação de luz. Quando ela é grande, detalhes de paisagens ou cenas muito iluminadas ficam com aspecto melhor, por isso a diferença entre elas.

Mas e a terceira? A câmera de 5 megapixels funciona como uma auxiliar para a de 24 megapixels. Você não pode usá-la sozinha, apenas em conjunto. Ela é a responsável por gerar o desfoque do fundo de um retrato, ou seja, ela, junto com otimização de software da Samsung, gera a simulação do efeito bokeh, normalmente visto em câmeras DSLR com lentes de mais de mil reais, como a 50 mm. Esse modo de foto é chamado pela marca de Foco Dinâmico. Ele é similar ao Modo Retrato que existe tanto no iPhone Xs quanto no Google Pixel 3.

A qualidade das imagens registradas com o Galaxy A7 2018 é boa, especialmente quando fotografamos paisagens ou prédios com a câmera que tem captura ampla. Esse é um smartphone voltado para quem tira muitas fotos no dia a dia e em viagens. As três câmeras o tornam uma opção versátil. Se você tem uma GoPro e comprar esse celular, provavelmente passará a usar menos a sua câmera portátil.

Por fim, o Galaxy A7 2018 tem uma quarta câmera: a frontal. Com 24 megapixels, ela também é capaz de aplicar o desfoque do fundo. A diferença é que o resultado não é tão bom quanto o do Foco Dinâmico. O recurso, feito com uma combinação de hardware e software, é chamado Foco da Selfie e está presente em diversos modelos topo de linha da Samsung nos últimos anos.

Veja algumas fotos feitas com o Galaxy A7 2018 (confira mais neste link no Google Fotos)

Configuração

O Galaxy A7 2018 tem um conjunto de especificações técnicas que deve agradar os usuários exigentes. A tela do produto tem 6 polegadas e aproveita bem a área frontal para evitar que ele se torne muito grande e difícil de manusear. A resolução da tela é um pouco maior do que o padrão Full HD, são 1080 por 2220. Isso acontece porque sua proporção é de 18,5:9, e não 16:9, como nas TVs ou nos celulares mais antigos.

O processador que dá o poder de fogo do A7 é o Exynos 7885 octa-core, que é da própria Samsung. A versão que testamos é a que tem memória RAM de 4 GB e 64 GB de espaço na memória, por pouco mais de 52 GB livres para uso.

Nos testes de benchmarks, aplicativos que avaliam a performance dos produtos com simulações de rotinas de uso, o Galaxy A7 Se mostrou melhor do que o Galaxy A8, mas perdeu para os rivais Zenfone 5 e Moto Z3 Play (ainda que tenha vencido o gadget da Motorola no AnTuTu).

Benchmarks Zenfone 5 Moto Z3 Play Galaxy A8 Galaxy A7 2018 AnTuTu 140440 111284 114882 120620 Geekbench 4 5469 4773 4012 4255

Bateria

A bateria do Galaxy A7 tem 3.300 mAh, o que se mostrou o suficiente para dar energia para um dia todo de uso. No teste de EXAME de simulação de uso intenso, o aparelho conseguiu nove horas e vinte minutos de tela ligada, reproduzindo vídeos com brilho de tela no máximo. O tempo está dentro da média dos melhores smartphones nesse quesito.

Vale a pena?

O Galaxy A7 2018 é um smartphone para quem deseja versatilidade para fotos. Esse é um diferencial que ainda se mostrou sem igual no mercado. Nenhum rival do mercado atual tem três câmeras traseiras. O LG G7 tem uma câmera com maior amplitude, mas ela ainda não chega a ser como a do A7. Com um bom conjunto de hardware e duração de bateria para o dia todo de uso moderado, o smartphone pode ser uma ótima opção de compra. Talvez você até aposente a sua GoPro.