Review: Com estilo, LG K12+ é feito para o essencial

São Paulo – A linha K é a mais importante para o volume de vendas de celulares da LG. Desde o K10, de 2016, a sul-coreana encontrou nesse tipo de aparelho, que alia preço acessível e funcionalidades importantes para o consumidor, a receita certa para o mercado brasileiro.

O K12+ é um desdobramento natural, evolucionário, mas não revolucionário em relação aos modelos anteriores lançados pela LG. Ele chega para rivalizar com o recente Moto G7 Play, da Motorola, bem como com a versão mais sofisticada do mesmo aparelho, chamada apenas de Moto G7.

Design

O visual do smartphone da LG mantém o padrão adotado no modelo K11. O sensor de impressões digitais, envolto por um anel metálico, fica localizado logo abaixo da câmera traseira. O logo da LG fica no canto inferior. Esses são todos os elementos visíveis na parte de trás do celular, o que lhe confere um visual pragmático e sem poluição visual. Vale notar que a bateria, que tem capacidade de 3.000 mAh, é fixa e a tampa traseira não é removível.

Um dos pontos que a LG mais ressalta sobre o K12+ é a sua resistência. Ele conta com um padrão militar chamado MIL-STD 810G, o que confere a robustez da carcaça do dispositivo. Entretanto, a sua tela de 5,7 polegadas (com resolução HD) não é inquebrável. Os benefícios dessa certificação são a possibilidade de o dispositivo funcionar normalmente em condições adversas. Ele pode enfrentar temperaturas altas ou baixas, é imune a choques térmicos do cotidiano, resiste a vibrações, grandes altitudes e ainda pode aguentar uma chuva forte e com vento.

Ainda que ele seja feito para suportar tudo isso, não é uma boa ideia colocá-lo à prova sem saber quais são as exatas condições da certificação militar do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Por fim, vale menção o botão dedicado para o Google Assistente. Ele oferece acesso rápido a pesquisas feitas por comandos de voz ou ações em aplicativos, como programar um alarme, mandar um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp.

Configuração

Por dentro, o smartphone LG K12+ conta com 32 GB de memória interna e 3 GB de RAM. O espaço de armazenamento pode ser ampliado com um cartão de memória microSD, que é vendido separadamente.

O processador do K12+ é um modelo intermediário da MediaTek, chamado MT6762, que conta com oito núcleos de processamento e velocidade máxima de 2 GHz.

O que há de diferente no K12+ é uma tecnologia de som chamada DTS:X 3D. Ela permite que você ouça áudio com percepção 3D sem precisar de fones de ouvido especiais para isso. O recurso é útil para quem tem o hábito de ver filmes e séries no celular ou mesmo jogar games.

Câmera

A câmera do K12+ é básica. Ela tem sensor de 16 megapixels e pode registrar imagens de qualidade razoável sob condições de luz natural. Em ambientes internos, com luz artificial, as fotos apresentam nível de imperfeições mais elevado. Com isso, a recomendação é aproveitar para fotografar com o aparelho ao ar livre, em um dia claro. As mesmas considerações valem para a câmera dianteira, que tem sensor de 8 megapixels.

O software da câmera é mais interessante do que o hardware. No aplicativo de câmera, a LG integrou a plataforma de reconhecimento e pesquisa de imagens Google Lens. Qualquer smartphone pode ter esse aplicativo, que é grátis, instalado. A diferença é a comodidade fácil acesso a ele. Uma das conveniências oferecidas por ele é o reconhecimento e digitalização de textos impressos. Uma foto de um texto basta para ele se tornar um texto digital editável no seu celular.

O K12+ conta também com recursos de inteligência artificial nas suas fotos para otimizar os ajustes para cada tipo de cena. Isso nem sempre resolve porque ambientes mal iluminados são desafiadores demais para o K12+.

Bateria

A duração de bateria do LG K12+ no teste padrão de EXAME foi de 7h23min. Ele aguentou reprodução contínua de vídeo via internet, com brilho de tela no máximo, Wi-Fi e Bluetooth ativos por esse período. No dia a dia, com intervalos de uso, sua bateria pode suportar até um dia todo de uso.

Vale a pena?

O LG K12+ é um smartphone que faz o essencial. Ele dá conta de ser o dispositivo para o dia a dia de quem usa aplicativos de redes sociais, e-mails e vê vídeos, tudo isso casualmente. Usuários mais exigentes podem sentir falta de mais sofisticação no aparelho. Ele pode ser uma boa opção em promoções do varejo ou em planos de operadoras de telefonia. Seu preço sugerido é de 1.199 reais, o que ainda é alto pelo que o produto oferece e considerando o contexto atual do mercado de celulares. Por um valor similar, é possível, por exemplo, comprar um Moto G7 Plus, que é um smartphone mais sofisticado.