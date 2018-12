Retrospectiva do WhatsApp é novo golpe no app de mensagens

São Paulo — Você recebeu uma mensagem no WhatsApp com um link que promete uma retrospectiva do seu ano no app? Pois não clique. É só mais um golpe que começou a circular no aplicativo nesta semana, identificado pelo laboratório de cibersegurança dfndr lab. Foram detectados mais de 339 mil tentativas de aplicação do golpe em apenas 16 horas.

O link malicioso, que promete resgatar fotos antigas, status postados e até conversas, leva você para um site com publicidade. A ideia dos cibercriminosos, segundo os pesquisadores do dfndr, é ganhar dinheiro acumulando impressões dos anúncios.

A página ainda pede para que a vítima em potencial compartilhe o endereço com mais contatos, até encher um barra. Por vezes, ela também redireciona para outros sites falsos de promoções, que pedem por dados pessoais.

A recomendação do dfndr lab é sempre checar se os links recebidos são verdadeiros e também adotar soluções anti-phishing, que detectam e bloqueiam golpes do tipo. Aqui, ainda vale a dica de não digitar informações pessoais em qualquer site sem antes saber a procedência dele.