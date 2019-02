Relembre a trajetória de Eduardo Campos

1. 1 zoom_out_map 1/10 (Elza Fiúza/ Agência Brasil) Morto em acidente nesta quarta-feira, o candidato à presidência Eduardo Campos começou na política ainda na faculdade. Filiou-se ao PSB em 1990, quando foi eleito deputado estadual.

2. 2 - Titan zoom_out_map 2/10 (Manuela Cavada) Em 1993, foi eleito deputado federal, cargo que deixou entre 1995 e 1998 para ser secretário de Governo e secretário da Fazenda do governo de Miguel Arraes, então governador de Pernambuco.

3. 3 zoom_out_map 3/10 (Marcello Casal / Agência Brasil) Já em 1998, concorreu novamente a deputado federal e foi eleito mais uma vez, com mais de 170 mil votos, um recorde para o estado pernambucano.

4. 4 zoom_out_map 4/10 (Aluisio Moreira/ SEI) Em 2004, tornou-se Ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula, a convite do próprio presidente. No cargo, foi responsável por articular e aprovar o programa de biossegurança, relacionado ao uso de células-tronco em pesquisas.

5. 5 zoom_out_map 5/10 (Reuters) Em 2005, assumiu a presidência nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), depois de passar 15 anos filiado ao grupo.

6. 6 zoom_out_map 6/10 (Reuters) No ano seguinte, pediu licença do cargo para se candidatar a governador de Pernambuco. Foi eleito no segundo turno, quando conseguiu 60% dos votos.

7. 7 zoom_out_map 7/10 (Renato Araújo/ Agência Brasil) Campos ainda foi reeleito em 2010, ao vencer as eleições ainda no primeiro turno e com 80% dos votos válidos.

8. 8 zoom_out_map 8/10 (Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil) Seguiu no cargo até abril deste ano, quando oficializou sua candidatura à presidência, motivado pelo bom desempenho do PSB nas eleições municipais do ano passado

9. 9 zoom_out_map 9/10 (PSB) O ex-governador fez seu partido deixar de apoiar Dilma Rousseff, candidata à reeleição, e trouxe para seu lado Marina Silva, outra ex-aliada do PT.