Relatório vaza preço e data de lançamento de celular dobrável da Samsung

São Paulo – O Galaxy F, primeiro smartphone dobrável da Samsung, será lançado em março de 2019. De acordo com um relatório da agência de notícias sul-coreana Yonhap, o dispositivo, que usa a tecnologia Infinity Flex Display para se adaptar aos dois modos de operação, terá um preço inicial de 1.770 dólares (cerca de 6.600 reais, em conversão direta).

O smartphone funciona como um tablet de 7,4 polegadas quando está aberto, adaptando seu layout ao de um celular de 4,6 polegadas quando dobrado. O tão esperado Galaxy F, no entanto, não deve suportar a rede 5G.

Além da grande novidade, o relatório também informa que o Galaxy S10, modelo que marca o décimo aniversário da linha S, será lançado em fevereiro durante o congresso mundial de celulares (MWC), em Barcelona. Um segunda edição, já com suporte a 5G, será lançada também em março do ano que vem.

Segundo D.J. Koh, CEO da empresa, a meta de vendas para o Galaxy F no ano de 2019 é de um milhão de unidades. A expectativa das fontes ouvidas no relatório é que o preço, ainda não oficial, limite as vendas.