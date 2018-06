Relatório indica operadora com melhor velocidade de internet no celular

São Paulo – Um novo relatório da OpenSignal, que monitora rede móveis no Brasil, indica a velocidade média da internet no celular oferecida pelas operadoras de telefonia. Com 16,92 Mbps (megabits por segundo), a Claro é apontada como vencedora na categoria de velocidade geral de download de dados, que abrange 3G e 4G.

Em ordem, as demais operadoras que compõem a lista da OpenSignal são Vivo, TIM, Oi e Nextel. Na cidade de São Paulo, a Claro oferece velocidade média de download em 4G de 23,59 Mbps, seguida pela Vivo (19,93 Mbps), pela Nextel (17,73 Mbps), pela TIM (14,43 Mbps) e pela última colocada Oi (10,19 Mbps). É em Belo Horizonte que a Claro se distancia da Vivo. Ela tem média de velocidade de 40,52 Mbps, conta 21,65 Mbps da rival, que ocupa a segunda posição.

O relatório mostra também que, apesar de a Claro e a Vivo terem as melhores médias de velocidade, a TIM tem a maior cobertura de internet móvel 4G em território nacional. Em 75,9% do tempo, os clientes da empresa tinham conexão 4G no período analisado no estudo. Já em 3G, a campeã é a Oi.

Para o levantamento, a OpenSignal coletou informações de 372.841 usuários, somando 6.4 bilhões de dados, no mês de maio (de 1º a 29) de 2018.

Veja, a seguir, os números marcados pelas operadoras no relatório em termos de velocidade geral de download de dados, download de dados em 4G, upload em 4G e disponibilidade de 4G.

Operadora Download geral de dados Claro 16,92 Mbps Vivo 11,22 Mbps TIM 10,05 Mbps Oi 7,15 Mbps Nextel 4,38 Mbps

Operadora Download de dados 4G Claro 28,18 Mbps Vivo 20,62 Mbps TIM 13,47 Mbps Oi 13,1 Mbps Nextel –

Operadora Upload em 4G Claro 9,28 Mbps Vivo 7,13 Mbps TIM 5,23 Mbps Oi 4,99 Mbps Nextel –

