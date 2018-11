Recurso mais aguardado de Pokémon Go é confirmado e chega em breve

São Paulo — Aguardado praticamente desde que o jogo foi lançado, o recurso de batalhas entre jogadores chega ao Pokémon Go em breve. A confirmação vem da própria desenvolvedora Niantic, que divulgou o primeiro teaser em vídeo da funcionalidade no Twitter.

O modo player-vs-player (PvP) está no escopo da empresa desde o início e inclusive era mencionado antes mesmo do jogo ser lançado, entre 2015 e 2016. O problema é que a produção do game não foi exatamente tranquila. Tanto é que o título chegou às lojas de aplicativos do Android e dos iPhones com muitas falhas e também com recursos a menos — além das batalhas, não era possível trocar Pokémon com amigos, algo que só foi liberado no segundo semestre deste ano.

Ainda não há uma data certa para o lançamento do recurso de batalhas entre jogadores. Mas, se servir como base, a função de trocas foi anunciada em junho deste ano e chegou ao jogo pouco mais de um mês depois da confirmação.

Modo colocará jogadores e seus Pokémon frente a frente

Pokémon Go é gratuito e tem versões para Android e iOS.