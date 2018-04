Recurso exclusivo de Zuckerberg deve chegar a todos os usuários

São Paulo — Nesta semana, o site americano TechCrunch publicou uma reportagem na qual informava que o Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, tinha acesso a um recurso exclusivo: a possibilidade de apagar mensagens enviadas por ele no Messenger do histórico de conversas com outras pessoas.

A empresa informou que o recurso foi implementado na conta de executivos do Facebook após o ataque hacker que comprometeu uma série de dados da Sony Pictures, em 2014. A ideia era limitar o tempo de retenção de mensagens trocadas com o CEO da empresa no Messenger.

O recurso exclusivo veio à tona devido a denúncias de usuários da rede social que haviam mantido conversas com Zuckerberg via Messenger e notaram que as mensagens haviam sido apagadas.

Após a divulgação do caso, o Facebook informou que estuda a possibilidade de oferecer o recurso de remoção de mensagens do Messenger a todos os usuários. Ao mesmo tempo, a companhia revogará o privilégio do seu CEO no app de mensagens.

A notícia surge em meio ao escândalo de compartilhamento indevido de dados com a empresa de consultoria política Cambridge Analytica, que ajudou na campanha eleitoral presidencial de Donald Trump.