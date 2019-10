Receita de aplicativos no mundo sobe mais de 20% no terceiro trimestre

São Paulo – A receita global de aplicativos para smartphones cresceu 22.9% nos últimos 12 meses, chegando a 22 bilhões de dólares, segundo a consultoria americana Sensor Tower, que monitora o setor. Os dados são referentes ao terceiro trimestre de 2019, em comparação com o mesmo período do ano passado.

A App Store, a loja de aplicativos para iPhones da Apple, detém a maior parcela do faturamento desse mercado – ainda que a Apple não seja a empresa que mais vende celulares no mundo, posto que pertence à sul-coreana Samsung. Da receita total em aplicativos para smartphones, a App Store é responsável por 65%, contra 35% da Google Play Store, a loja do sistema Android.

Com a alta no setor no terceiro trimestre deste ano, o valor da receita do segmento passou de 17,9 bilhões de dólares para 21,9 bilhões de dólares. Os dados consideram tanto os aplicativos para celulares com sistema operacional Android quanto para iPhones.

Na App Store, a receita foi de 14,2 bilhões de dólares, enquanto na Play Store o valor foi de 7,7 bilhões de dólares.

No trimestre, o aplicativo que mais gerou receita, com 233 milhões de dólares, foi o Tinder, que promove encontros online. No pódio do período, estão também a segunda colocada Netflix, seguida do YouTube, em terceiro lugar.

Já entre os mais baixados do trimestre, a lista é bem diferente. São eles: WhatsApp, TikTok e Facebook Messenger.

O número total de downloads de aplicativo entre os meses de julho a setembro, segundo a Sensor Tower, foi de 29,8 bilhões, o que representa um crescimento de 9,7% em relação ao mesmo período em 2018.

Os games lideram

Foram os games para celular que puxaram a receita do setor para cima nos últimos três meses. O crescimento registrado no período foi de 20% em relação ao terceiro trimestre de 2018, indo de 13,6 bilhões de dólares para 16,3 bilhões de dólares. O número de downloads também deu um salto de 17,6% no período, chegando a 21,1 bilhões (sendo 8,7 bi apenas em celulares com sistema operacional Android).

Os games que mais geraram receita foram PlayerUnknown Battlegrounds Mobile, Honor of Kings e Fata/Grand Order. Já os mais baixados foram Fun Race 3D, PUBG Mobile e Mario Kart Tour.