Quebra-cabeças com prêmio em bitcoins é solucionado após 3 anos

Em 2015, os artistas @coin_artist e Rob Myers publicaram na internet uma ilustração digital enigmática intitulada The Legend of Satoshi Nakamoto (“A Lenda de Satoshi Nakamoto”, em alusão ao suposto criador do bitcoin). Escondida dentro da imagem estava um código que daria acesso a à carteira 1FLAMEN6, com 4,87 bitcoins.

Três anos depois, o código foi finalmente descoberto e usado para limpar a conta, cuja saldo em moedas tradicionais era de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 160 mil).

Segundo o site especializado em tecnologia Motherboard, o afortunado desbravador foi um anônimo programador de 30 anos. O premiado declarou que vive em um país onde “não é seguro possuir bitcoins” e que, por isso, prefere manter a identidade em segredo.

O quebra-cabeças tinha várias sequências numéricas binárias – formadas por algarismos zero e 1 – nas fitas vermelhas localizadas no canto inferior direito do quadro. Cada uma delas determinava a série binária. Depois de decifrar o código, o programador encontrou a senha para desbloquear a carteira de bitcoins e comemorar a façanha.

Este texto foi publicado originalmente no site Superinteressante.