Que as compras estejam com você: supermercado testará robô de entregas

Paris — Quatro décadas depois que o R2-D2 transmitiu uma mensagem vital para a princesa Leia no filme “Star Wars”, um grupo francês de supermercados planeja usar robôs inspirados no androide em forma de tambor para transportar alimentos a clientes em Paris.

Reforçando a disputa em entregas automatizadas contra varejistas online como a Amazon, a rede Franprix do Casino testará os robôs de entrega nas ruas de um bairro de Paris por um ano.

Na capital francesa, onde a Amazon opera seu serviço de entrega expressa Prime Now desde 2016, a entrega rápida e conveniente de alimentos se tornou um campo de batalha entre os varejistas.

“Este androide facilitará a vida dos moradores da cidade. A entrega é crucial. É isso que constrói o relacionamento com os clientes”, disse Jean-Paul Mochet, diretor-geral da Franprix, sobre o serviço, que será gratuito.

“Vamos testar três androides nesta loja. Se o teste for bem sucedido, podemos estendê-lo a outras lojas da Franprix.”

A Franprix e sua parceira, a francesa TwinswHeel, que desenvolveu o robô ainda sem nome, estão realizando o teste depois que as autoridades da cidade aprovaram um bairro do sudeste para o experimento.

Os veículos elétricos têm duas rodas grandes, uma mala de 30 ou 40 litros e podem rodar 25 km.

No teste inicial, a Franprix usará o robô dentro da loja para carregar compras para clientes – principalmente pessoas com mobilidade reduzida ou idosos – e levar as mercadorias para suas casas.

Usando um botão “Siga-me” na máquina, o robô é emparelhado com os clientes por meio de reconhecimento visual, para que possa acompanhá-los na loja e na rua.