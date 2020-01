Quase 20% dos brasileiros preferem os bancos digitais, mostra pesquisa

São Paulo – Uma pesquisa encomendada pela Fiserv, fornecedora global de tecnologia de serviços financeiros, e realizada pela Toluna Insights revelou que quase 20% dos brasileiros já aderiram aos bancos digitais, aqueles que não têm agências físicas, como as fintechs Nubank e Inter.

No estudo feito com 600 pessoas de diversas regiões do país, 61% dos respondentes afirmaram possuir sua conta principal vinculada a algum grande banco nacional – como Itaú, Bradesco, entre outros. Um percentual de 18% opta pelos bancos bancos digitais, enquanto o restante (11%) prefere bancos regionais físicos.

Além disso, a pesquisa também mostrou que os aplicativos móveis se tornaram a principal ferramenta de acesso entre os correntistas e os bancos, com preferência de 43% dos usuários. Do outro lado, fazer a interação por agências físicas é a forma preferida de somente 16% dos questionados.

Vale destacar que um levantamento feito pela Febraban em 2018 apontou crescimento de 24% no número de transações bancárias feitas pelo celular. Em cada dez transações, com ou sem movimentação financeira, pelo menos seis são realizadas em smartphones e tablets.

A boa notícia não agrada apenas fintechs. O Itaú, por exemplo, já ultrapassou a marca de 12 milhões de correntistas digitais. Para efeitod e comparação, a Nubank, maior fintech do país e avaliada em mais de 10 bilhões de dólares, recentemente atingiu a marca de 15 milhões de clientes.