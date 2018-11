Quanto o Facebook perde a cada minuto que fica fora do ar

São Paulo – Redes sociais enfrentam instabilidades que tiram seus serviços do ar quase mensalmente. Quando essas empresas são de grande porte, as perdas podem ser significativas. O Facebook foi o mais recente a ter problemas de acesso. Nesta segunda-feira, a rede social ficou inacessível por cerca de 30 minutos, em diversos países, segundo dados do site de monitoramento DownDetector.

Informações públicas da rede social mostram que a receita da empresa no terceiro trimestre de 2018, período de julho a setembro, foi de 13,727 bilhões de dólares. Nesse período de 92 dias, a empresa teve receita diária de 149,2 milhões de dólares. Por minuto, o valor chega a ultraopassar a marca dos 100 mil: são 103.528,22 dólares a cada 60 segundos.

Vale lembrar que nem tudo que o Facebook tem depende da sua rede social. Apesar de a empresa lucrar com anúncios na plataforma, ela também é dona do Instagram, que também permite a compra de visualizações e conversos direcionadas para determinados públicos. De acordo com dados da consultoria eMarketer, o Instagram tem crescido na composição da receita da empresa. A estimativa é de que o app de foto seja responsável por 16% da receita de 2018 do Facebook.

Com base nesses dados, o Facebook, com sua queda no serviço, pode ter deixado de faturar 86,96 mil dólares por minuto. No período em que a rede social ficou fora do ar, o valor pode chegar a 2,6 milhões.

Vale notar que a falha não atingiu integralmente todos os países em que a empresa atua. Os principais relatos vieram dos Estados Unidos, do Brasil e do Peru. A rede social informou o seguinte sobre a falha: “Hoje, um teste de rotina fez com que as pessoas tivessem problemas para acessar ou postar em todos os serviços do Facebook. Nós rapidamente investigamos e restauramos o acesso para todos. Lamentamos pelo inconveniente”.