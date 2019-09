Quanto custa assinar os principais serviços de streaming de vídeo no País

São Paulo – Não vai custar nada barato ser assinante dos principais serviços de streaming de vídeo disponíveis no Brasil. Para não perder nada e obter acesso aos nove principais plataformas de transmissão de filmes, séries, animações e documentários pela internet é preciso desembolsar mais de 200 reais por mês.

Para o cálculo inicial, a Exame considerou apenas o preço dos pacotes de entrada dos aplicativos e em uma assinatura mensal (o que não garante descontos no caso de planos com durações mais longas). Também foram excluídos dos cálculos os dias gratuitos ofertados para novos assinantes desses serviços.

A primeira simulação leva em conta apenas os cinco principais serviços de transmissão de vídeo disponíveis no Brasil: Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go, Telecine Play e Globo Play. O custo mensal seria de 124,50 reais.

Os cinéfilos de plantão ainda podem assinar outros quatro serviços de streaming para enriquecer a coletânea de filmes, séries, documentários e animações disponíveis. Enquanto as plataformas Oldflix e Mubi são mais voltadas para consideradas cult, o Crunchyroll oferece uma grande quantidade de animes e a Looke é voltada para produções nacionais. Com a assinatura de todos os serviços, o seria 207,20 reais por mês.

Pode ficar mais caro

Ao que tudo indica, a guerra dos serviços de streaming está apenas começando. Previsto para desembarcar no Brasil já em novembro, o Apple TV+ custa menos cinco dólares no exterior e oferecerá mais uma opção de conteúdo aos streamers.

Ainda sem previsão para chegar por aqui, o Disney+ estreia nos Estados Unidos no dia 12 novembro e terá assinatura custando a partir e 6,99 dólares mensais. O valor pode subir para 12 dólares por mês adição de conteúdo da ESPN e da Hulu. O serviço deve levar mais alguns meses para chegar na América Latina.

Por fim há ainda a reformulação do HBO Go para o HBO Max, que passará a exibir também conteúdo de diferentes estúdios de animação e cinema, como a Warner – o que garante a transmissão do seriado “Friends”, por exemplo. Com expectativa para estrear somente em 2020, ainda não há informações de valores.

Veja quanto custa a assinatura de cada serviço de streaming: