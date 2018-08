Quando você faz isto, suas mensagens não estão protegidas pelo WhatsApp

São Paulo – As suas mensagens do WhatsApp no smartphone Android podem não estar tão seguras quanto você pensa. Apesar de a empresa ser enfática ao dizer que as mensagens trocadas por meio do aplicativo contam com criptografia, uma codificação complexa que impede a interpretação de dados em caso de vazamento, as cópias de segurança do histórico que ficam guardadas no Google Drive não têm essa proteção–mesmo que o Google conte com a sua própria criptografia.

A informação consta na página de ajuda do site oficial do WhatsApp. O trecho aparece com destaque: “Importante: Mídias e mensagens que você colocou no backup não estão protegidas pela criptografia do WhatsApp enquanto estiverem no Google Drive”.

O recurso de guardar os dados do WhatsApp no Google Drive é opcional e só está disponível em smartphones com sistema Android. Os iPhones não contam com essa função.

Na semana passada, o aplicativo de mensagens anunciou que o espaço ocupado pelos dados de histórico não ocupariam mais espaço no Drive, independentemente do seu tamanho. Nesta terça-feira, o Google mudou seus planos do Drive e unificou suas opções de armazenamento na nuvem sob o nome de Google One, com opção de 100 GB a 30 TB.

Os backups do WhatsApp podem ser encontrados na sua pasta no Drive na aba “Backups”. Na interface para computador, ela fica no canto inferior esquerdo. Lá, você pode apagar o seu histórico, caso deseje parar de fazer cópias de segurança na nuvem do Google.