Qualcomm vai lançar chips para smartphones com antena 5G em 2019

A Qualcomm anunciou nesta segunda-feira, 23, um avanço que pode mudar o rumo da conectividade nos celulares: a empresa disse que pretende lançar, no ano que vem, o primeiro chip para smartphones com uma antena capaz de operar em frequências compatíveis com o 5G, novo padrão de conexão que promete ser dez vezes mais veloz que o 4G.

Do tamanho de uma moeda de um centavo americano, o chip se chama QTM 052, tem quatro antenas embutidas e promete uma conexão muito mais veloz que a permitida hoje pelo 4G.

Com a nova antena, a velocidade de download de um smartphone pode atingir o potencial de até 5 Gbps (gigabits por segundo), acredita a Qualcomm. A empresa diz, no entanto, que a velocidade mais realista para as antenas, em ambientes de teste, seja próxima de 1,4 Gbps – 0,4 Gbps acima do que se espera para o padrão do 5G, de 1 Gpbs. Mesmo assim, o tempo de conexão é muito superior ao do atual 4G que é de cerca de 100 Mbps (megabits por segundo).

Até então, os fabricantes não tinham encontrado uma forma de conectar celulares com o padrão 5G. O principal problema era a dificuldade de desenvolver um dispositivo pequeno o suficiente para ser encaixado no aparelho, que navegasse por meio de ondas milimétricas, cujo sinal conseguisse viajar por alguns metros e se curvasse em torno dos edifícios e casas até se conectar a uma torre 5G.

A empresa estima fazer as primeiras exibições do novo dispositivo ainda este ano. Já os primeiros aparelhos celulares munidos com a tecnologia podem chegar ao mercado no começo de 2019. A Qualcomm não divulgou o tamanho exato do dispositivo, mas diz que ele não vai determinar a espessura dos telefones.

A estimativa é que cada fabricante de smartphone coloque entre quatro a 12 antenas no celular para garantir que, não importe como o usuário segure o telefone, o sinal não será bloqueado.Centenas de aparelhos de celulares usam hoje chips da Qualcomm. Os aparelhos Samsung, LG e o Oculus Go, os óculos de realidade virtual do Facebook, são alguns dos exemplos de dispositivos que usam os semicondutores da fabricante americana.