Pulse 2 da JBL transforma qualquer ambiente em uma festa

São Paulo – Quer transformar a sua casa em uma balada? A caixa de som Pulse 2 da JBL une dois componentes que podem dar uma atmosfera de festa à sua residência: som alto e luzes coloridas. O dispositivo da marca tem um sensor em sua traseira que capta tons de diversas cores e as transfere para o painel de LED que reveste a caixa – basta aproximá-lo de uma superfície com a sua cor preferida. Além disso, você só precisa agitar a Pulse 2 perto de outra para que fiquem com a mesma tonalidade.

À prova de respingos, a caixa de som tem dois radiadores passivos nas extremidades com potências de 8 W cada e permite que ligações possam ser atendidas. Para utilizar o aparelho, você pode conectá-lo via Bluetooth com até três dispositivos móveis ao mesmo tempo.Todos esses recursos demandam uma bateria potente e, segundo a JBL, a do Pulse 2 é recarregável e tem autonomia de até 10 horas. A caixa de som da JBL já está disponível no site da empresa e custa 1.399 reais.