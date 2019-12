Próximo do fim, Windows 7 ainda é usado em quase 27% dos PCs

São Paulo – Mais de um quarto dos computadores do planeta ainda utiliza o Windows 7 como seu sistema operacional. Lançada em 2009, a plataforma terá seu suporte encerrado pela Microsoft no dia 14 de janeiro do ano que vem. Os dados, computados pela NetMarketShare, não contabilizam usuários que usam versões piratas do sistema.

Com percentual de 26,86% de mercado, o Windows 7 é o segundo sistema operacional mais utilizado entre os usuários. Perde apenas para o Windows 10, com adoção de 53,33%. O Windows 8.1 está instalado em somente 3,32% das máquinas, atrás de duas versões com Mac OS X, da Apple, com 3,93% e 3,32% respectivamente.

O percentual alto pode preocupar a Microsoft. A companhia deseja que seus usuários migrem o mais rápido possível para as versões mais atuais dos softwares que desenvolve. A expectativa é de que o fim do suporte, que garante atualizações e mais segurança aos usuários, acelere essa transição.

Caso isso não aconteça, a Microsoft pode decidir adiar o fim do fornecimento de updates.