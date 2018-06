Prometida reformulação do Instagram chega ao Android e ao iPhone

São Paulo – Uma reformulação que foi prometida publicamente durante a conferência F8, evento para desenvolvedores do Facebook, começa a chegar aos aplicativos do Instagram para Android e iPhone. A mudança acontece na aba “Explorar”, sinalizada pelo ícone de uma lupa na barra inferior da interface do app.

Ela ainda mostrará os conteúdos que o Instagram sugere para você, com base no seu perfil e comportamento no aplicativo, mas as publicações que aparecerem lá estarão divididas em categorias.

Será possível escolher rapidamente, por exemplo, uma área apenas com fotos de bichinhos de estimação, como cães e gatos, ou então um campo que mostre apenas sugestões de esportes. A medida visa ajudar o usuário a encontrar o que ele deseja mais rapidamente e a explorar por nichos os conteúdos de outros perfis no Instagram.

Como sempre acontece em grandes mudanças nos aplicativos das empresas do Facebook, o novo recurso é liberado gradualmente, mas deve chegar a todos os usuários. Vale notar que o Brasil é o segundo maior mercado do Instagram no mundo.

Recentemente, o aplicativo anunciou que tem 1 bilhão de usuários ativos mensalmente e lançou o aplicativo IGTV, no qual os usuários podem publicar vídeos de até uma hora de duração. A proposta da empresa com essa iniciativa é se estabelecer como o YouTube, mas com vídeos gravados com o celular, na vertical.

Videochamadas

As videochamadas também prometidas na F8 começam a chegar ao Instagram junto com a nova aba “Explorar”.

A ideia é oferecer a possibilidade de as pessoas se conectarem por vídeo sem precisar deixar o Instagram. O recurso está agora presente nos principais apps de comunicação do Facebook, incluindo o Messenger e o WhatsApp. A estratégia é parecida com a adotada com os Stories, as imagens que desaparecem inspiradas no modelo do Snapchat, que foram parar em todos os apps da companhia.

O recurso funciona com até quatro pessoas ao mesmo tempo e a conexão acontece via internet–logo, é melhor estar em um rede Wi-Fi ou o pacote de internet do celular será consumido.