Projeto de lei quer acabar com a falta de sinal nas rodovias brasileiras

São Paulo – O sofrimento com a falta de sinal de telefone durante viagens por rodovias brasileiras pode estar com os dias contados. Na quarta-feira (4), a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal aprovou o texto de um projeto de lei que obriga as operadoras de telefonia a fornecer cobertura móvel nas estradas federais e estaduais.

De autoria do então senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB), o Projeto de Lei 5 de 2017 foi acatado pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF).

Na apreciação, Lucas rejeitou uma emenda que restringia o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) na instalação de redes em locais onde as operadoras não recuperariam seus investimentos. Segundo senador, a emenda “esvaziaria a relevância do projeto”.

Com a aprovação na CCT, a proposta seguirá para a apreciação na Câmara dos Deputados. Caso seja aprovada em todos os trâmites posteriores, a lei entra em vigor em um prazo de até 90 dias.