Projeto de hacker para jogos arrecada mais de 100 mil dólares

São Paulo – Com tamanho de um chaveiro (5,5 cm x 3,5 cm), um novo mini-computador permite jogar games de consoles e portáteis antigos, o Mega-Drive e o Game Boy.

Chamado PocketSprite, o dispositivo arrecada fundos na plataforma de financiamento coletivo CrowndSupply. Sua meta era de 20 mil dólares, mas a empresa por trás do produto conseguiu seis vezes mais–até o momento. Com 125 mil dólares captados, a companhia informa que a entrega dos aparelhos aos primeiros apoiadores do projeto será 15 de maio deste ano.

A versão mais básica do PocketSprite era vendida por 45 dólares, mas já está esgotada nesta fase campanha.

De acordo com a página do projeto, o PocketSprite tem autonomia de bateria de “horas” e permite jogar títulos dos seguintes aparelhos:

– Nintendo Game Boy

– Nintendo Game Boy Color

– Sega Master System

– Sega Game Gear

O projeto PocketSprite tem código aberto compartilhado no repositório GitHub.

Nem a Nintendo nem a Sega estão diretamente envolvidas com a iniciativa. Aliás, o produto foi criado pelo hacker de hardware Jeroen, conhecido como Sprite_tm, e por um homem chamado Steve, cujo apelo é kx, que é o responsável pela fabricação. Portanto, é possível que as empresas partam para cima dos criadores do PocketSprite, como já aconteceu com projetos semelhantes.