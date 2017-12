Programador é preso após roubar R$ 10 milhões em bitcoin

São Paulo – Um programador chinês foi preso após roubar cerca de 10 milhões de reais na forma da moeda virtual bitcoin. O caso foi noticiado pela imprensa chinesa e mostra um golpe pouco sofisticado, mas eficaz.

A vítima foi um investidor de sobrenome Wu (o nome foi omitido pela polícia). Investidor profissional, ele havia acumulado mais de 188 bitcoins desde 2016. Recentemente, Wu havia entrado em um grupo sobre bitcoins no app de mensagem WeChat.

O homem contou à polícia da província de Henan que um administrador do grupo frequentemente enviava links sobre roubos de moedas virtuais para alertar os outros membros do gripo. Wu, como é de esperar, ficou apreensivo com a segurança de suas moedas virtuais.

Após uma troca privada de mensagens, o administrador (Dai, segundo a polícia), enviou um suposto aplicativo que serviria para armazenamento das moedas, uma carteira de bitcoins. No final das contas, não passava de um golpe.

O histórico da conversa no WeChat mostra que a transferência aconteceu no dia 16 de julho. Dias depois, no dia 26 de julho, Wu percebeu que algo estava errado.

Ao reclamar sobre o ocorrido com Dai, o golpista respondeu a Wu que a situação era inconveniente e disse que transferiria o equivalente a 3,5 mil reais ao investidor como sinal de boa vontade.

Com o histórico da conversa, Wu foi à polícia, que foi capaz de identificar o suspeito. Na casa de Dai foram encontrados laptops e 27 cartões de crédito. Um dos laptops, aliás, tinha uma carteira de bitcoins idêntica a usada no furto das moedas de Wu.

Dai, um programador, configurava as carteiras para transferir as moedas para ele mesmo e as vendia. A polícia descobriu que ele havia aplicado o mesmo golpe em duas outras pessoas, faturando mais de 10 milhões de reais usando os golpes.