Programa para Chrome coloca tique duplo em e-mails lidos

São Paulo – Uma extensão para o navegador Google Chrome se integra ao Gmail e permite visualizar rapidamente quando o e-mail que você enviou foi lido. Assim como no WhatsApp, um tique duplo aparece ao lado do e-mail enviado quando ele for aberto.

O programa, chamado MailTrack, é grátis para consumidores finais, mas oferece mais recursos para empresas ou usuários pagantes. A cobrança mais básica, que já tem o benefício do rastreamento com notificações de leitura em tempo real custa 1,50 dólar ao mês. No entanto, nos testes do Site EXAME, o funcionamento da versão grátis foi satisfatória.

De acordo com os política de privacidade do MailTrack, a empresa não processa os dados por outros propósitos além da provisão do serviço requerido pelo usuário. Fora isso, não há armazenamento de dados, nem compartilhamento de informações pessoais dos usuários com partes não autorizadas.

A usabilidade do MailTrack no Gmail é bastante simples. Uma vez instalado no seu Chrome, os envios de e-mails passam a ser rastreados por meio de um pixel invisível que é adicionado às mensagens. Quando o destinatário abrir o seu e-mail, uma notificação do navegador é enviada a você. Um e-mail de alerta sobre a leitura do e-mail também é enviado a você e diz quanto tempo a pessoa demorou para ler a sua mensagem após o envio.

Ferramentas de newsletters, como o MailChimp–voltado a pequenos negócios–, também utilizam esse tipo de rastreamento para gerar dados de mensuração de leitura para os administradores e produtores de conteúdo.

Rastreando os rastreadores

Como esse tipo de rastreamento existe, há também como espiar os espiões do e-mail.

Serviços grátis como o programa para Chrome chamado Ugly Mail colocam uma marcação em e-mails que têm rastreadores de leitura.