Programa oferece 10 mil bolsas gratuitas em TI para mulheres

São Paulo – A fim de ajudar a aumentar a presença das mulheres no ramo da tecnologia no Brasil, a plataforma Impulso Network se uniu ao centro educacional Digital Innovation One para distribuir bolsas de estudo gratuitas para cursos online.

Durante o mês de março, mulheres interessadas no ramo da tecnologia da informação terão a oportunidade de se aprofundarem na área com cursos gratuitos.

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que acontece neste domingo, 8, serão oferecidas 10 mil bolsas de estudos gratuitas para incentivar a formação de programadoras – área que ainda é dominada por homens no cenário brasileiro – e outras profissionais.

Um estudo, levantado pela companhia de análises Serasa Experian em parceria com a ONG Mulheres, relatou que apenas 17% dos profissionais da área de tecnologia da informação são mulheres. Durante os cursos, as mulheres podem se especializar e entrar no mercado de trabalho como, por exemplo, desenvolvedoras de softwares – popularmente conhecidas como devs.

Essa nova tendência do mercado de tecnologia é, atualmente, presente em grande parte das startups e companhias modernas – e os profissionais estão cada vez mais requisitados. O Grupo Movile, por exemplo, incentiva o trabalho remoto das devs em suas empresas. Luciana Carvalho, vice-presidente da Movile, disse à EXAME que a competição no mercado de trabalho pede pelos devs: “Existe uma competição feroz por desenvolvedores no Brasil. Isso fez com que os salários disparassem e obrigou as empresas a participar ativamente na formação desse tipo de profissional”, comentou Carvalho.

Com a possibilidade de criar relações profissionais, as alunas que mais de destacarem em seus respectivos cursos poderão ser contratadas pela Impulso, além de conquistarem outras oportunidades de trabalho remoto.

Para Sylvestre Mergulhão, presidente da Impulso, a união de educação com comunidade virtual é a chave para democratizar o trabalho: “Com a educação através da internet, comunidade online e as oportunidades de trabalho remoto andando juntos conseguimos criar um impacto social ainda maior e democratizar a conquista de grandes oportunidades de carreira para mais mulheres”, disse Mergulhão.

Os cursos acontecerão virtualmente, e o cadastro será realizado pelo site da Digital Innovation One. Com carga horária de 80 horas e certificado de conclusão, os cursos terão aulas de Javascript, HTML, Banco de dados e muitas outras tecnologias necessárias para o mercado de TI brasileiro.