Programa de recompensas do Google pagou valor recorde em 2019

São Paulo – O Google desembolsou 6,5 milhões de dólares para especialistas em segurança virtual descobrirem falhas em seus produtos e serviços. O valor chama a atenção porque é quase o dobro do montante pago em 2018, quando a companhia de Mountain View gastou 3,4 milhões de dólares.

As cifras vêm do Programa de Recompensas por Vulnerabilidade (VRP, na sigla em inglês). A iniciativa recompensou 461 pessoas neste ano. Em 2018, Guang Gong, da Alpha Labs, levou mais de 200 mil dólares para casa após alertar a gigante de buscas sobre uma brecha de segurança no smartphone Pixel 3.

De acordo com números da companhia, uma fatia de 2,1 milhões de dólares foi paga para pesquisadores que encontraram problemas justamente no serviço de buscas, enquanto 1,9 milhão de dólares foi para o bolso de especialistas que se dedicaram a descobrir falhas no Android.

O navegador Chrome e a loja online Google Play completam a lista de pagamentos com cifras de 1 milhão e de 800 mil dólares respectivamente.