Programa de edição sonora Pro Tools terá versão gratuita em breve

O programa de edição de som Pro Tools terá uma versão gratuita em breve para computadores com sistemas Windows e Mac OS X. Chamada Pro Tools First, a versão gratuita do software, usado por profissionais e estudantes de produção musical, deve ajudar a levar o programa a mais usuários.

Para evitar a pirataria do programa, a Avid vende junto com a licença o iLok, um dispositivo físico que permite que o Pro Tools funcione.

A ideia de uma versão gratuita do Pro Tools, como o próprio blog oficial da Avid Informa, não é nova. Nos anos 2000, uma versão que permitia gravar músicas com até oito faixas foi criada para que quem nunca tinha tido contato com o software pudesse conhecê-lo.

A diferença é que agora o Pro Tools foi transformado em um produto “freemium”, ou seja, é gratuito para ser usado, mas recursos adicionais serão cobrados, dessa forma, gerando receita para a Avid. O iLok não será mais necessário, ao menos não para testar o produto.

A edição gratuita será mais limitada que a paga. Por exemplo, 16 faixas MIDI podem ser criadas contra 512 da versão completa do Pro Tools. Também não é possível exportar arquivos em MP3, nem para o iTunes nem para o SoundCloud.

A Avid vai vender recursos adicionais para o Pro Tools First, como plugins e espaço na nuvem, mas o valor será mais baixo que o cobrado pelo programa completo.

No Pro Tools First, os projetos ficam salvos na nuvem e três trabalhos podem ser salvos gratuitamente. Em um futuro próximo, será possível comprar os projetos para trabalhar offline. Não que não seja possível mexer em projetos que estão na nuvem sem que você esteja conectado.

O requisito é que a máquina em que vocẽ está seja a última na qual você acessou o arquivo que precisa. Ou seja, ele pode ser alterado com base no cache do software e as alterações são sinconizadas na nuvem quando houver conexão.

Basicamente, o Pro Tools First permite que estudante ou profissional de edição de áudio experimente os recursos do programa e, quem sabe, se interesse em comprar uma licença. No Brasil, o preço do software é 899 dólares, 2 320 reais, em conversão direta.

Quem tiver interesse em saber quando o Pro Tools First estará disponível pode se inscrever nesta página para receber novidades direto da Avid.