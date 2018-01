Procon notifica Apple por lentidão proposital de iPhones

São Paulo – A Fundação Procon SP informou hoje (3) que tentou notificar a Apple por reduzir propositalmente o desempenho de iPhones com baterias antigas–com o objetivo de evitar desligamentos inesperados e proteger componentes eletrônicos. No entanto, a empresa se recusou a receber a notificação oficial, que foi deixada pela entidade na portaria do prédio da empresa, no Itaim Bibi, em São Paulo. Apesar disso, o Procon considera a notificação entregue.

O caso ganhou proporção mundial e fez com que a Apple tomasse medidas para minimizar o impacto de uma declaração de um porta-voz da empresa ao site americano de tecnologia The Verge. A companhia reduziu globalmente os preços para a substituição de baterias–no Brasil, a queda foi de 300 reais. Fora isso, a Apple irá colocar uma função no seu sistema operacional que informará quando a condição da bateria estiver afetando o desempenho.

O Procon informou, em nota, que quer ouvir da empresa, formalmente, qual é o problema ou prejuízos que os consumidores podem ter, quais são os modelos de iPhones afetados e como os clientes devem proceder para efetuar a troca da bateria.

A Apple tem dez dias para se manifestar sobre o caso. O Site EXAME contatou a empresa, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.