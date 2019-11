Problemas técnicos ofuscam lançamento da Disney+

A Disney+, plataforma de streaming da Disney, sofreu problemas técnicos em seu lançamento nesta terça-feira (12), nos Estados Unidos e no Canadá, onde vários usuários disseram ter dificuldade em acessar suas contas.

As capturas de tela publicadas no Twitter e em outras redes sociais mostram a mensagem “Impossível se conectar à Disney+”, acompanhada de uma imagem do filme de animação “Detona Ralph” e de um convite para tentar a conexão novamente.

“A demanda dos consumidores pela Disney+ superou nossas altas expectativas. Estamos felizes com essa reação incrível e trabalhando para resolver rapidamente o problema”, indicou um porta-voz da companhia americana à AFP.

De acordo com o site Downdetector, o qual permite aos usuários apontar erros em aplicativos e sites, cerca de 8.000 bugs foram relatados na Disney+ por volta das 11h (horário de Brasília).

Os problemas afetam, principalmente, a costa leste dos EUA e a Califórnia (oeste).

A Disney+ estreou nesta terça-feira com o preço mínimo de US$ 6,99 por mês, valor inferior à assinatura de US$ 9 do pacote mais barato de seu principal concorrente, a Netflix.

O grupo espera atrair entre 60 e 90 milhões de assinantes até 2024.