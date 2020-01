Problemas no WhatsApp? Aplicativo enfrenta instabilidades neste domingo

São Paulo – O aplicativo mais popular do mundo em 2019, WhatsApp, amanheceu enfrentando instabilidades em diferentes países e também no Brasil. Neste domingo (19), sites que monitoram as atividades do serviço de mensagens, como DownDetector e o Outage Report, reportaram problemas com o aplicativo.

No Twitter, o termo #whatsappdown (WhatsApp fora do ar, em português) figurava entre os mais populares entre os usuários de todo o mundo.

Só no DownDetector, 6.673 queixas foram registradas desde as 07h00. De acordo com os sites, o problema mais comum relatado pelos usuários no Brasil e no mundo é a dificuldade de enviar e receber mensagens. Para algumas pessoas, o WhatsApp ficou totalmente fora do ar.

A instabilidade foi notada em vários países da Europa (como Alemanha, França e Reino Unido) e também em países como Índia e Malásia. Na América do Sul, além do Brasil, usuários na Argentina também notaram problemas com o WhatsApp nessa manhã.