Problemas no Google Cloud afetam Snapchat, Spotify, Pokémon Go e Discord

Washington – O Google Cloud Plataform, unidade da empresa que oferece serviços de computação na nuvem, experimentou uma série de problemas nesta terça-feira, afetando aplicativos com milhões de usuários, como Snapchat, Spotify e Discord.

Em e-mail enviado à Agência Efe, um porta-voz do Google afirmou que o problema foi resolvido por volta de 16h48 de Brasília, sem dar mais detalhes de que problema afetou os sistemas da empresa.

O site do Google Cloud Platform, no entanto, reportava problemas em serviços como o Stackdriver, que serve para supervisionar os sistemas na nuvem, e também no Google App Engine, que é uma plataforma de hospedagem na web.

O Snapchat confirmou no Twitter que muitos dos usuários do aplicativo estavam tendo problemas para acessá-lo.

“Estamos trabalhando com um parceiro na solução. Enquanto isso, recomendamos seguir conectados”, escreveu a empresa na rede social.

Outro aplicativo afetado foi o jogo Pokémon Go. A empresa responsável pelo game também informou no Twitter sobre os problemas técnicos, mas disse que eles foram resolvidos rapidamente.

Veículos de imprensa dos EUA indicaram que outros serviços, como Spotify e Discord, também foram afetados pelos problemas registrados no Google Cloud.