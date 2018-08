São Paulo – O primeiro smartphone da Motorola com sistema Android Go chega ao Brasil nesta quarta-feira (22). Chamado Moto E5 Play, o dispositivo tem apenas 1 GB de memória, configuração para a qual o sistema móvel do Google é otimizado. Com tela de 5,3 polegadas HD, o aparelho tem preço sugerido de 799 reais e rivaliza com os smartphones equipados com o mesmo software já lançados pela Positivo Tecnologia, Quantum, Alcatel e Multilaser.

O sistema do Google chega com versões menores de todos os principais apps do Google, como YouTube, Gmail e Chrome. Com isso, bem como a ausência de recursos corporativos e do modo picture-in-picture (que permite, por exemplo, ver Netflix enquanto responde uma mensagem em outro app), o software ocupa menos espaço no Moto E5 Play. Enquanto o Android Oreo completo deixaria apenas 9 GB livres para uso em um dispositivo com memória de 16 GB, a versão Go deixa 12 GB livres. Vale notar que há espaço para o uso de cartões microSD, que expandem o armazenamento.

O Google fez também uma otimização de velocidade que deixou a abertura de aplicativos 15% mais veloz do que a do Android Oreo completo.

Com revestimento de plástico, o Moto E5 Play estará disponível nas cores preto e ouro e vem com processador Snapdragon 425 (de 1,4 GHz), um processador de entrada que pode executar apenas tarefas que exigem pouco do produto, como acesso a redes sociais, registro de fotos e vídeos, navegação na web e conversas no WhatsApp.

–

O acesso ao produto pode ser feito via impressão digital. Pela primeira vez, a Motorola aproveitou o seu logotipo para acomodar o sensor biométrico, na parte traseira. Para fotos, o produto tem sensores de 8 megapixels (principal) e 5 megapixels (frontal). Ambas têm flash e HDR para melhorar a nitidez das imagens.

Por contar com uma memória limitada, o Google anunciou que o smartphone da Motorola virá com o aplicativo Files Go instalado de fábrica. Esse app grátis exclusivo para Android foi criado no ano passado para ajudar os usuários a apagar rapidamente arquivos que estejam ocupando espaço demais ou sejam considerados pelo algoritmo do app como dispensáveis, como capturas de telas e memes de WhatsApp. O aplicativo também conta com um sistema de transferências de arquivos via Wi-Fi entre smartphones, sem usar a internet do usuário.

O smartphone será vendido nas redes de varejo e também no site oficial da Motorola. Apesar de vir com sistema Android Oreo Go, ele não será atualizado para o vindouro Android P, cujo versão Go ocupa 500 MB a menos de espaço na memória.

Recentemente, o Google anunciou que existem mais de 2 bilhões de dispositivos com Android no mundo.