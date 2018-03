Primeiro dispositivo de realidade mista chega ao Brasil

São Paulo – O primeiro dispositivo de realidade mista compatível com computadores com sistema Windows 10 chega ao Brasil nas próximas semanas. O aparelho é chamado HMD Odyssey e marca a segunda aposta da Samsung no segmento gamers. No ano passado, a fabricante lançou o seu primeiro notebook para jogos, o Odyssey, e agora renova o produto com um chip gráfico Nvidia GeForce 1060, que suporta jogos em realidade virtual.

O HMD Odyssey funciona ligado ao notebook por meio de um cabo único com quatro metros de comprimento. Ele tem controles físicos que o acompanham na caixa e permitem interagir com a realidade simulada que o vê diante de seus olhos na tela dupla com tecnologia Amoled, parecida com a que vemos em muitos smartphones. A resolução de imagem é de 1440 x 1600 pixels e o ângulo de visão é de 110 graus, como o olho humano.

Os termos realidade mista e realidade virtual se confundem porque o primeiro é usado pela Microsoft para nomear sua adaptação do sistema operacional ao formato de visualização tridimensional em 3D. A indústria, como um todo, usa mais o termo realidade virtual para descrever plataformas e dispositivos do gênero.

A versão mais recente do notebook gamer Odyssey, com processador Intel Core i7, 16 GB de memória RAM e a nova placa gráfica, tem preço sugerido de 6.999 reais. Ele concorre com rivais como o Acer Predator e o Alienware 17. Já o HMD Odyssey sai por 3.499 reais. Os aparelhos estarão disponíveis nas próximas semanas.

Vale notar que o dispositivo de realidade mista é compatível com computadores de outras fabricantes, desde que as configurações mínimas de hardware estejam disponíveis e que a versão mais recente do sistema Windows 10 esteja instalada. Controles do console Xbox One também são compatíveis com o produto.

Veja a ficha técnica oficial do HMD Odyssey.