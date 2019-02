Britânico é condenado por fraude no eBay

São Paulo – O inglês Paul Barrett se tornou a primeira pessoa do Reino Unido a ser condenada por fraude em um leilão do eBay. O microempresário deverá pagar uma multa de 3.000 libras e prestar 250 horas de serviço comunitário.

Barrett usava um perfil adicional no eBay para dar lances nos leilões propostos em sua conta oficial. Isso fazia com que os preços dos produtos aumentassem artificialmente, o que foi considerado crime pelo órgão regulador do comércio do condado de North Yorkshire, norte da Inglaterra.

O condenado explorou uma brecha de segurança no site de leilões. Barrett utilizou o mesmo endereço de IP e informações de contato em ambas as contas, o que facilitou a investigação e a efetivação da sentença.

O caso explorou duas novas leis do Reino Unido, que foram criadas em 2008 para tentar impedir a onda de casos envolvendo fraudes na internet: a lei de proteção de fraudes aos mercados nos negócios e a lei de proteção ao consumidor de comércio desleal.

Com a condenação, Barrett escapou de ter que cumprir pena na prisão.